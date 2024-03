Cada día la campaña presidencial de la edil de Providencia Evelyn Matthei toma más forma. Tras el fuerte reposicionamiento de su liderazgo luego del deceso del ex Presidente Piñera y un nuevo status asociado a su figura como heredera natural de su capital político, Matthei avanza a trazo firme en el diseño de sus equipos programáticos.

Pese a que durante las próximas semanas serán los partidos de Chile Vamos quienes designarán a los integrantes que conformarán su plataforma programática, donde la ex convencional constituyente Constanza Hube (UDI) jugaría un rol relevante, al igual que la RN -y colaboradora de Matthei en la Municipalidad de Providencia- Katherine Martorell. Matthei, de manera autónoma, ya ha ido reclutando los primeros nombres con quienes se delinean los primeros ejes de una campaña que pretende recoger las ideas de una centroderecha moderna y reformista que permita expandir el campo de acción hasta las fuerzas de centro como el Partido Demócrata y Amarillos por Chile.

El cambio de escenario post muerte de Piñera. La noticia del fallecimiento del ex Presidente Piñera forzó un intenso despliegue mediático de la alcaldesa de Providencia. Su larga historia política junto a Piñera tuvo una amplia repercusión y efecto en la opinión pública.

En marzo de 2024 la intención de voto de Matthei en la medición de Criteria pasó de 24% a 31%, alejándose cada vez más de José Antonio Kast, quien registra desde hace 3 meses el mismo nivel de respaldo: 17%.

En la misma línea, en la medición de febrero del Panel Ciudadano UDD, Matthei vio incrementado su nivel de respaldo desde 20% a un 30%. Mientras que Kast marca 16%.

A su vez, en Pulso Ciudadano de Activa, la edil de Providencia incrementa su apoyo desde 17,8% en el mes de enero a 26,2% en el registro de febrero, post deceso del ex Presidente Piñera.

Ante este cuadro, el tranco de la incipiente campaña se ha acelerado, ganando fuerza la idea en los partidos de Chile Vamos de que Matthei no postule a la alcaldía de Providencia, porque el electorado es cada vez más celoso respecto de estas prácticas y la idea no es abrir un flanco en la campaña de la alcaldesa, la que está en una abierta fase de crecimiento y logrando conectar con la ciudadanía. Sin embargo, ésta sería una decisión que se tomará de manera conjunta entre los partidos y la candidata.

De hecho, en una entrevista este domingo en El Mercurio, el presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, señaló que “creo que es más conveniente que Matthei se concentre en la presidencial y no repostule a Providencia”.

El vínculo con Ossa. El historiador Juan Luis Ossa tiene una marcada vocación por lo público que se vio reflejada en sus intentos por arribar a la Convención Constitucional en 2021 y al Consejo Constitucional en 2023 por la Región de Los Lagos, no pudiendo acceder al escaño, pese a haber obtenido importantes votaciones.

En la campaña presidencial de Sebastián Sichel, Ossa estuvo a cargo del “relato”, el que estuvo fuertemente centrado en la idea de una nueva comprensión de la derecha, desde una óptica “reformista”, es decir, con capacidad de adaptación y flexibilidad a los cambios que impone la sociedad contemporánea.

Matthei coincidió con Ossa en algunos encuentros del CEP cuando éste aún desempeñaba labores en el centro de estudios, pero la prueba del vínculo se produjo cuando acompañó durante el mes de enero a Matthei a una visita por la Región de Los Lagos, específicamente a Puerto Montt.

Los partidos reclaman su presencia. Pese a que Matthei ya ha constituido algunas mesas temáticas en asuntos como seguridad (en la que participa el ex Subsecretario de Prevención del Delito y Alcalde de Lo Barnechea Cristóbal Lira y el ex Subsecretario del interior Rodrigo Ubilla), economía (donde está el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, el economista Sergio Urzúa, el Subsecretario de Hacienda Alejandro Weber y la economista Michelle Labbé) y ciudad (equipo liderado por el arquitecto Pablo Allard), la mayoría de quienes componen esas mesas son personas independientes, ligadas a la academia y el mundo de las políticas públicas.

Frente a esto, los partidos de Chile Vamos buscarán influir de manera más directa en la campaña. En la UDI, señalan que un nombre que cobrará relevancia en esta etapa será el de la ex convencional Constanza Hube, acompañada por Isabel Plá, mientras que en RN una de las designadas para coordinar los grupos de profesionales sería la ex Subsecretaria del Delito Katherine Martorell, quien trabaja con Matthei en Providencia y ha estado presente dentro del equipo de profesionales cercanos a la alcaldesa que revisa los temas de seguridad.

Encuentro potencial con Isabel Díaz Ayuso

La próxima semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitará Chile para sostener un encuentro con empresarios chilenos, entre ellos la CPC y la SOFOFA, para promover le inversión entre Chile y la comunidad autónoma madrileña.

Si bien el móvil de la visita no es político, durante las últimas horas personeros de Chile Vamos, que tienen nexos con el Partido Popular español, han acelerado gestiones para concretar un encuentro entre Matthei y Díaz Ayuso. Toda vez que uno de los liderazgos que los cercanos a la campaña de Matthei han mirado con mayor detención es precisamente el de ella, quien en España ha logrado contener de manera eficaz el crecimiento de Vox.

