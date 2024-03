Un grave denuncia dio a conocer el reconocido abogado Aldo Duque, quien habría sido contactado por la hija de una víctima de homicidio ocurrido en la Región Metropolitana.

Según el profesional, la causa ya esta radicada en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago.

¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO?

En un macabro relato que compartió en su cuenta de X, Duque afirmó que “una mujer me llama, desesperada, y me cuenta ‘mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude’. Pienso que se trata de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto: “¿Tiene detalles más precisos? Su respuesta me petrifica: ‘después de matarlos los descuartizaron y sus restos los asaron’”.

De acuerdo al abogado, la denunciante le contó que estos delincuentes usaron “una parrilla que pusieron afuera de la casa e, incluso, invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros”.

“No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia. Mañana, al medio día, la acompañaré al Centro de Justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no dé su identidad pues está amenazada, pero que lo haga público porque tiene miedo. Cumplo su deseo”, explicó.

Como era de suponer las reacciones no se hicieron esperar. De hecho, Aldo Duque le respondió a quienes se mostraron escépticos ante este posible caso de canibalismo.

Sin entregar mayores detalles, el profesional confirmó que el hecho ocurrió en una “comuna de Santiago Poniente” y aclaró que “esto no es un tema político ni nada por el estilo. Hay una familia sufriendo”.

De paso, dio a conocer que existen registros del macabro delito. “Ni se imagina el nivel de los videos”, lamentó.

REVISA LA PUBLICACIÓN DE ALDO DUQUE

Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta " mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude" pienso que se trata de una homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto " ¿tiene detalles más precisos?" Su respuesta me petrifica " después de matarlos los… — Aldo Duque (@AldoDuqueSantos) March 10, 2024

/psg