Alcaldes que militan desde el Frente Amplio a la Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestaron su apoyo a la petición de despliegue militar en la Región Metropolitana que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, le hizo al Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad.

¿Qué pasó?

Ante el alza de hechos de violencia y delincuencia en la región, el jefe comunal, y militante de Revolución Democrática (RD), se reunió ayer en el Palacio de La Moneda con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, para solicitarle apoyo de las Fuerzas Armadas.

En concreto, Vodanovic pidió “la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna”, pero con responsabilidades “bien claras y acotadas”.

El alcalde argumentó que ante la falta de dotación policial tanto en Maipú, como en otras comunas de la Región Metropolitana, y la crisis de seguridad, lo que pidió es “que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores y para algunas funciones”.

En esa línea, remarcó que le solicitó a la ministra “considerar seriamente el apoyo de presencia militar en ciertos sectores de infraestructura crítica y barrios más complejos de Maipú”. También, comentó que este despliegue podría ser destinado a las líneas de Metro, oleoductos y accesos y salidas de autopistas. “Puede ser un apoyo a la labor de Carabineros y eso requiere un apoyo que sea transversal”, precisó.

La ministra Tohá insistió por su parte en la tramitación del proyecto de Ley de Infraestructura Crítica, para poder realizar el despliegue de las Fuerzas Armadas “en apoyo a las estrategias de seguridad en zonas urbanas mediante presencia disuasiva en puntos de localización de infraestructura crítica”.

Asimismo, aclaró que junto al edil reforzaron los acuerdos alcanzados con la delegada regional, Constanza Martínez, para desarrollar “operativos policiales en las zonas de mayor presencia de delitos violentos y fiscalizaciones enfocadas en la presencia de armas de fuego”.

En tanto, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, comentó anoche desde el Congreso Nacional que, como administración, “entendemos la preocupación que existe, el Gobierno nunca ha cerrado las puertas y por eso es tan importante escuchar a los alcaldes y alcaldesas de nuestro país, de distintos sectores.

Respaldo a Vodanovic

Luego de la petición de Tomás Vodanovic, distintos alcaldes oficialistas y de oposición manifestaron apoyo a sus palabras.

Por ejemplo, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), dijo a La Tercera que las declaraciones del alcalde Vodanovic “se suman a la petición de varios alcaldes del sector, quienes, desde el año pasado, vemos como un paso necesario la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica”.

“La crisis de seguridad que vive el país es transversal y nuestra labor como jefes comunales es ser la voz de los vecinos que están siendo atacados por la delincuencia. A situaciones urgentes, acciones concretas. No podemos seguir esperando”, añadió.

En tanto, la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez (CS), recalcó que las Fuerzas Armadas deben estar para la protección de la infraestructura crítica, con límites claros en sus funciones, haciendo uso correcto de la fuerza y teniendo respeto por los derechos humanos en todo momento. “Estas dotaciones deben ser un apoyo (…), pero no intervinientes directos en el orden público”, indicó.

El diagnóstico también fue compartido por la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC): “Muchos alcaldes le hemos solicitado al Gobierno implementar esta medida y también le hemos dicho al Ministerio del Interior que si requieren que vayamos a hablar con los parlamentarios estamos disponibles”.

Cristopher White (PS), alcalde San Bernardo, afirmó, por su parte, que es momento de dejar los diagnósticos y dudas políticas atrás, y comenzar a actuar: “Hemos planteado la necesidad de apoyo de las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Infraestructura Crítica, no para que los militares salgan a combatir el crimen organizado, pues no tendría sentido, porque no están preparados para ello, sino que para que podamos liberar así a las policías”.

Otros alcaldes de distintas fuerzas políticas que manifestaron apoyo a la solicitud del Tomás Vodanovic fueron Rodolfo Carter (IND, pro UDI; La Florida), Cristóbal Lira (UDI; Lo Barnechea), Gonzalo Durán (CS; Independencia), Felipe Muñoz (IND pro Frente Amplio; Estación Central), Germán Codina (RN; Puente Alto) y Gustavo Toro (DC; San Ramón).

