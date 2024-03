El debate político en la derecha se remeció ayer, luego que en T13 dieran a conocer que Evelyn Matthei tendría tomada la decisión de no repostularse como alcaldesa de Providencia para entrar de lleno en una eventual candidatura presidencial.

Si bien la propia alcaldesa salió a señalar que se trata de un tema que aún no ha zanjado, en su entorno reconocen que es un debate que apunta en esa dirección. Sin embargo, de tomarse esa definición, se espera que se oficialice cerca de junio o julio.

Hacerlo antes, explican, significaría sacar a Matthei antes de tiempo de la plataforma ciudadana que significa una alcaldía, para llevarla de inmediato al desgaste de una campaña presidencial.

«Si ella termina tomando la decisión en julio, que es el momento en que inscriben las listas, yo creo que nadie podría recriminarle que se demoró mucho, porque, de hecho, sería probablemente la primera candidata presidencial en lanzarse de todos los sectores. Entonces, hay que darle su tiempo», dijo ayer el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez.

Consultada ayer por el tema, Matthei aseguró que la decisión «no esta tomada», agregando que «cuando la tome, que probablemente va a ser muy pronto, se las daré a conocer. Y les contaré que voy a dar una conferencia de prensa para darla a conocer».

El debate en Chile Vamos y el entorno de Matthei

Al interior de Chile Vamos, sin embargo, conviven las dos posturas: los que dicen que no se repostule a alcaldesa para asumir una campaña a La Moneda, y los que empujan la idea de que se repostule e igualmente asuma una candidatura presidencial. Internamente hay sectores que han hecho ver que perderse en este debate es un tema de élite, que no le importa a la ciudadanía y que hay que ser pragmáticos.

Quienes defienden la postura de que debe repostularse, ponen de ejemplo lo que sucedió con el ex alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, quien renunció a la alcaldía para competir en la primaria del sector y perdió, quedando sin nada. En contraste aparece el caso del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien repostuló a la alcaldía e igualmente participó en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad, perdiendo ante Gabriel Boric.

Sin embargo, en el entorno de Matthei y en parte importante de Chile Vamos ha tomado fuerza la tesis de no ir a la repostulación. Se trata de un sector que defiende la idea de que aquí se debe ser claro con la ciudadanía y dar una señal de transparencia.

Pero no es la única razón. Quienes defienden esta idea, señalan que es importante enfocarse en la campaña y en comenzar a preparar desde ya un eventual gobierno, considerando que Matthei es quien lidera todas las encuestas.

Evitar el escenario Piñera

Y es que según habría transmitido Matthei a sus equipos, su principal preocupación no es solo generar un programa de gobierno que les permita ganar la elección, sino comenzar a preparar desde ya un relato y un plan de acción para un eventual primer año en La Moneda.

El objetivo, dicen, es evitar repetir lo que le ocurrió al ex Presidente Sebastián Piñera en su segundo gobierno, donde pese a ganar con una mayoría importante la elección, se perdió rápidamente el respaldo popular, lo que hizo difícil seguir gobernando. Lo mismo le ocurrió al Presidente Gabriel Boric, remarcan.

En el entorno de Matthei se ha llegado a la conclusión de que hoy no existe la denominada luna de miel, y que los gobiernos deben prepararse desde al menos un año antes. Como ejemplo, dicen, está el tema seguridad, donde no se puede esperar ni siquiera una semana. «Hay que llegar con un plan listo», señalan.

«Hay suficiente músculo y aprendizaje para poder presentarle a Chile un proyecto que no sólo alcance mayoría, que eso ya lo hemos hecho dos veces, sino que también convenza y conmueva a la mayor parte de nuestros compatriotas, porque quizás ese es un aprendizaje que tenemos que hacer de nuestros gobiernos, que junto con vencer, también hay que convencer, porque cuando uno vence y no convence puede enfrentar problemas a la vuelta de la esquina, y aprender a convencer es el desafío más importante que tenemos para adelante», dijo el ex ministro Gonzalo Blumel la semana pasada en la presentación del libro «Conversando con Sebastián Piñera«, de Mauricio Rojas.

Promover candidatos municipales

Otro factor en favor de que Matthei no repostule a Providencia, es la apuesta porque la alcaldesa pueda ser una pieza clave en la próxima campaña municipal, donde se espera pueda aparecer en las fotos de los candidatos y acompañar a algunos de ellos.

Si Matthei decide competir, explican, deberá enfocarse y ocupar esa energía en la comuna, en medio de ataques de sus competidores.

Acompañar a los candidatos municipales, señalan en Chile Vamos, además, es una plataforma importante para su opción presidencial que no se puede desperdiciar. Un buen resultado del sector con su rostro en la campaña podría dejar aún en mejor posición su opción presidencial.

Al otro lado, señalan, el Partido Republicano tendrá desplegado a José Antonio Kast, quien hoy aparece como el principal contendor según diversos sondeos de opinión.

Al mismo tiempo, en Chile Vamos no descartan que por el oficialismo pueda reaparecer la ex Presidenta Michelle Bachelet.

