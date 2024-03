Este lunes a primera hora en el comité político de ministros con el Presidente hubo un tema de conversación obligado: la entrevista del ministro de Justicia, Luis Cordero, en Tolerancia Cero a propósito de la renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz, luego de que el viernes allanaran su oficina y su casa en medio de la investigación por filtración de información al abogado Luis Hermosilla.

Pero las declaraciones que generaron revuelo no fueron sobre Muñoz, sino que sobre el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también será formalizado, en este caso el 7 de mayo, por omisiones en los delitos cometidos por la institución en el marco del estallido social en 2019.

“Yo esperaría que el general director evaluara su renuncia antes de ser formalizado”, comentó el abogado, quien el 4 de enero pasado había asegurado que “legalmente no existe imposibilidad para que el general Yáñez ejerza su cargo pese a estar formalizado”.

Sus nuevas declaraciones generaron repercusiones inmediatas en la oposición, donde reclamaron que no le correspondía enviar mensajes por televisión y respaldaron la gestión del general director, quien debió verse las caras con el Mandatario durante esta mañana en la inauguración de la nueva comisaría de La Farfana en Maipú.

Pero en La Moneda sus dichos no generaron inquietud. Pese a que si bien hay quienes creen que Cordero pudo utilizar otras palabras, en el comité político todos coincidieron en que los dichos del titular de Justicia se ajustan al criterio que fijó el gobierno -que se hizo evidente el viernes tras la renuncia de Muñoz-: que no puede haber autoridades formalizadas ya que hay que cuidar las instituciones y el enfrentar una defensa judicial los desconcentra de sus labores, por lo que la formalización es un “punto de inflexión”.

Es decir, que están de acuerdo en que una vez formalizado el 7 de mayo el general director de Carabineros debería dar un paso al costado por los costos y la atención que requiere el proceso judicial, si es que no toma una decisión personal antes.

“Hemos establecido un criterio como gobierno y vamos a seguir en esa dirección”, dijo el Mandatario en la actividad en Maipú.

Las salida comunicacional del gobierno estaba definida desde el viernes. Antes de la entrevista el ministro conversó con la vocera Camila Vallejo para revisar algunas bajadas concretas, las que también fueron conversadas con la Secretaría de Comunicaciones (Secom) que encabeza Pablo Paredes.

Eso sí, las palabras exactas que utilizó Cordero sobre Yáñez no estaban coordinadas y en las conversaciones en la interna las justificaron con la reiteración de la pregunta durante la entrevista.

El tema lo abordó la ministra Vallejo en la vocería de este lunes. “Acá no hay ningún cambio de posición y es importante insistir en algo que hemos dicho tanto el ministro Cordero como el resto de las autoridades de gobierno en esta materia y es que las formalizaciones son un punto de inflexión y, por lo tanto, nosotros de manera responsable consideramos que ahí, en ese momento tenemos que tomar decisiones, dado que frente a cualquier cuestionamiento lo importante es resguardar a las instituciones y no a una persona en particular. Porque las personas pasan, pero las instituciones tienen que seguir y tienen que seguir funcionando en el tema que es de mayor preocupación en este caso de la ciudadanía que la seguridad”, dijo la vocera.

De todas formas, la ministra comunista aseguró que si Yáñez sigue en el cargo es porque el Presidente lo ha decidido, dando a entender que el Ejecutivo no tomará ninguna postura hasta el 7 de mayo.

En el Ejecutivo también tienen claro que las declaraciones de Cordero, quien esta mañana aclaró que sus dichos no fueron coordinados con el Mandatario, van a potenciar el dilema sobre la continuidad de Yáñez y aumentarán la presión de algunos sectores del oficialismo por su salida, sobre todo en el Partido Comunista y el Frente Amplio.

“Hay dos personas que pueden tomar aquella decisión: una es el propio Yáñez, por sí, y en segundo lugar el Presidente de la República, que puede resolver aquello”, dijo este lunes la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en radio Universo. Además, la senadora aseguró que “ha llegado el momento que el Mandatario evalúe”.

La tensión entre La Moneda y Yáñez es notoria. El viernes el general director llegó al homenaje por los 50 años de la muerte del José Tohá, padre de la titular de Interior. El general se sentó en primera fila, pero en una esquina. A ratos ningún político se le acercaba, hasta que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), interrumpió el aislamiento y conversó con él un par de minutos. Luego se acercó el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero (PS), y finalmente a su lado se ubicó la vocera Vallejo, quien apenas lo saludó. De quien no alcanzó a recibir palabras fue del Presidente Boric. Yáñez presenció el acto en silencio y cuando terminó fue el primero en irse.

El rol de Cordero y la contradicción con Monsalve

Pese a que algunos criticaron la intervención de Cordero en el caso, el ministro de Justicia ha estado presente en todos los debates para definir la estrategia de gobierno y los criterios ante los casos judiciales. De hecho, durante el viernes estuvo en contacto todo el día con la ministra Tohá y fue el primero en reunirse con ella tras el encuentro privado que tuvo en su oficina con el jefe de la PDI.

Por ello, si bien el objetivo de la entrevista que dio el ministro de Justicia este domingo en Tolerancia 0 era hablar de la crisis penitenciaria, el secretario de Estado estuvo de acuerdo en hablar sobre las formalizaciones de los jefes de las policías en televisión.

“El Ejecutivo instó por la renuncia del director y el director presentó su renuncia. ¿Por qué el gobierno ha señalado que es un punto de inflexión (el momento de la formalización)? (…) El gobierno ha transmitido que una situación como esa no solo distrae, sino en el caso de las altas autoridades públicas, tiene que ver con la dignidad de la función pública que esta se desempaña, por eso el hito, que es un hito procesal, es un punto de inflexión”, dijo Cordero.

Las declaraciones del ministro de Justicia abrieron otro debate en el gobierno, ya que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el gobierno no había intervenido en la renuncia de Muñoz.

/psg