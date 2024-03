Un arranque de total sinceridad tuvo Daniela Aránguiz en un nuevo capítulo de Tierra Brava, donde nuevamente habló sobre su quiebre amoroso con Jorge Valdivia.

La opinóloga sacó a colación el tema cuando estaba conversando con su actual pareja, Luis Mateucci, a quien le contó detalles inéditos de los dramas que tuvo con su ex esposo.

“Siento que aquí estoy en un centro de rehabilitación emocional. Este reality me ayudó para olvidarme de muchas cosas. Si me hubiera ido contigo a algún lado habría andado con el teléfono”, planteó de entrada.

Y en esa misma línea, el argentino la instó a mantener la buena onda con el papá de sus hijos, aunque ella no estuvo de acuerdo. Incluso, reveló que le dejó el visto las últimas veces que el Mago trató de contactarse con ella.

“Me ha escrito por lo menos cinco mails y no le he respondido ni uno. Ya no existe una buena comunicación con él, mis hijos son grandes, ya nos fuimos en mala, no puede dejar los chiquillos tirados para el 18 de septiembre. Él no sabe cómo hacerme daño entonces hace h… para hacerle daño a todos y así perjudicarme”, indicó.

Luego, mientras charlaba con Pamela Díaz, expuso otros antecedentes relacionados con su drama amoroso con el ex futbolista. De hecho, se refirió a una de sus últimas infidelidades.

“Yo pensé que él había cambiado, me tuvo un año engrupida. Me voy a Brasil y me llama la negra, me dice que está en un motel y está el auto de mi marido al frente (…) Me dijo ‘No es lo que tú piensas, déjame explicarte’, y le dije que se acabó, que cuando volviera a Chile no quería ver sus cosas”, sostuvo.

MANIPULACIÓN

Pero eso no es todo, pues también se refirió a unos comentarios horrendos que Valdivia le tiraba.

“Me manipulaba mucho emocionalmente porque me separé súper enamorada del h… Me ponía faldita corta y me miraba y me decía que tenía celulitis”, recordó.

Y sobre la misma, agregó: “Una vez dejo a los niños en el jardín y todas las mamás estaban tapando un kiosco. Miro y en todas las portadas estaba con una h… dándose un beso. Quedé para la c…, y él me engrupió que no era así, que estaba jugando. Y yo le creía”.

