El ministro Luis Cordero señaló este domingo en el programa Tolerancia Cero que el gobierno espera que el general director de Carabineros Ricardo Yáñez evalúe su renuncia antes de ser formalizado este 7 de mayo por la responsabilidad de mando que le atribuye la fiscal Ximena Chong en las violaciones a los derechos humanos en 18-0.

“A propósito de esa fecha, voy a referirme a lo que en particular he señalado y es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada en tomar una decisión”, indicó Cordero, agregando lo siguiente: “Esperaría que evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

También indicó que el gobierno “instó” la salida del ex director de la PDI Sergio Muñoz.

Los dichos de Cordero surgían 48 horas después de la renuncia de Muñoz, a quien la Fiscalía le allanó el viernes su domicilio y su oficina tras encontrarse en el celular del abogado Luis Hermosilla “hechos constitituvos de delitos que involucran lo directamente”. Las pesquisas en el teléfono de Hermosilla se realizaron en el marco del caso Audios.

Se trata de entrega de información secreta a Hermosilla en el caso del ex director de la PDI Héctor Espinosa (formalizado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento y lavado de dinero el 2021), además de los casos Enjoy, Dominga y de los ex alcaldes Raúl Torrealba y Felipe Guevara.

Giros gubernamentales. El viernes, cuando La Moneda presionaba la salida del ex director de la PDI, el subsecretario Manuel Monsalve señaló que la formalización de una autoridad en una causa que está siendo investigada constituye para el gobierno “un punto de inflexión”.

Nada se dijo ese día del general Yáñez, cuya formalización se conoce desde el 3 de enero.

El 3 de enero, cuando recién trascendía que ese día se anunciaría la formalización del general Yáñez, la ministra Camila Vallejo dijo lo siguiente: “Hay una solicitud de formalización, nosotros esperamos obviamente la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno”.

El 9 de enero, la ministra Tohá añadió: “Si llegáramos a la conclusión de que la situación de este proceso que se está llevando adelante y las diligencias que se han decretado, son una dificultad para ese trabajo, habría que tomar decisiones. Y si esas decisiones no las ha tomado el Presidente es porque hemos podido seguir trabajando con esta prioridad, con el foco que tiene y con lo relevante que es esto para el país”.

Este lunes, tras los dichos de Cordero en Tolerancia Cero, el gobierno volvió a indicar que el “punto de inflexión” de las autoridades se sitúa en su formalización, pero no insistió en peticiones de renuncia al general.

Actividad con Boric. Este lunes estaba agendada una actividad del Presidente Boric para reiniciar las obras de reconstrucción en la comisaría de la Farfana, en Maipú, a la que fue invitado el general Yáñez. El uniformado terminó asistiendo, pero sin dar declaraciones a la prensa.

¿Qué se pensaba La Moneda del general Yáñez hasta el viernes? Altas fuentes del Ejecutivo diferencian fuertemente el caso de Yáñez con el Muñoz, ya que se considera que es dudoso que se pueda probar la responsabilidad del general director de Carabineros por omisión. La responsabilidad del director de la PDI, en cambio, era directa.

Para entonces se indicaba que el general tenía internalizada su salida en caso de ser formalizado, pero que su defensa apostaba por dilatar los tiempos lo más posible (en octubre cumple su período al mando de la institución). La última opción no incomodaba en el palacio de Gobierno.

El caso de Yáñez se trató el viernes con mucha cautela, dada la severa crisis de seguridad en el país y que exigir ahora la renuncia al general podía generar ruido al interior de la institución, además de las diferencias de su caso con el del ex director de la PDI, como se mencionó anteriormente.

Telón de fondo. Hasta la mañana de este lunes no estaba claro si las alusiones al general director de Carabineros tenían o no relación con algún antecedente nuevo en su contra -a partir de las pericias en los celulares de Luis Hermosilla y el ex mandamás de la PDI-; si se situaban en un contexto de orden político, donde el PC y organizaciones de DDHH lanzaron una nueva arremetida a partir del caso de Sergio Muñoz, o si simplemente su situación era insostenible a partir de la doctrina del “punto de inflexión” que marcó La Moneda respecto a las autoridades que van a ser a formalizadas.

La única certeza es que el giro de La Moneda está en línea con lo planteado por el PC y no por los socialistas.

Entrada la mañana quedó a firme la idea de que no se presionará a Yáñez por su salida.

El apoyo del PS y la ofensiva comunista. Este fin de semana, la presidenta del PS Paulina Vodanovic indicó a La Tercera que se debía distinguir entre “responsabilidad de mando y eventual dolo en la participación directa de un delito”, aludiendo al general Yáñez y el ex director de la PDI, respectivamente.

Este lunes sostuvo que “ha llegado el momento que el Presidente evalúe y señale qué lo mejor en un contexto de grave situación de inseguridad”.

Pero, por otro lado, el PC retomó la ofensiva que viene desplegando desde enero y que esta vez incluyó a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, quien sostuvo que por “responsabilidad democrática” también debía salir Yáñez. Lo mismo planteó la diputada Nathalie Castillo, también comunista. A esa tesis se sumó Amnistía Internacional Chile.

La derecha cierra filas con el general Yáñez. Desde antes que cayera el director de la PDI, y se alzaban las voces en el PC y parte del FA de aprovechar la situación para remover al general Yáñez, la oposición había decidido salir a respaldar al director de Carabineros y reforzar su compromiso con la seguridad pública.

Chile Vamos indicó que era la ministra Tohá -y no Cordero- quien debía pedirle la renuncia a Yáñez y que no podía hacerse por televisión, en medio de una crisis de seguridad.

Así lo hizo el presidente de la UDI Javier Macaya y el diputado de RN Diego Schalper.

Ojo con. Todo apunta a que desde el 18 de abril, en los días previos a la formalización de Yáñez, la fiscal Chong enfrentará un difícil momento a partir del inicio del juicio oral contra el ex carabinero Sebastián Zamora, por el Caso Pío Nono.