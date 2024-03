En un debate realizado en La Tercera TV, la ministra del Trabajo Jeannete Jara tuvo un tenso cruce con Bernardo Larraín Matte, e hizo un llamado a los empresarios a que “paguen mejor”. Ante estos dichos, el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, llamó a preocuparse del debate de fondo y por los miles de chilenos que hoy no tienen empleo.

“Posiblemente por que es un llamado bastante directo, más en un tono campaña política que técnico es una alternativa. Lo otro en opinión personal, me parece que apunta en una dirección incorrecta respecto del problema más de fondo, que es como mejoramos los salarios del país. En su versión aparece un statement un poco voluntarista, como si la solución o el problema requiriera de voluntad. Cuando uno mira la evidencia es bastante contundente de que hay otra dimensión más significativa que explica las relaciones de salarios, y por lo tanto, hay que atacar el problema de raíz. Esa declaración me parece que no ataca el problema en su raíz”, indicó el economista en T13 Radio.

Y agregó que “pensar que voluntariosamente el problema de los salarios se soluciona a través de un llamado de ese tipo, me parece que es perder un poquito el foco. Cuando uno mira por qué hay países que pagan más o menos esas diferencias no se explica por la voluntad de los empresarios”.

Por otro lado, detalló que las mejoras de los salarios van de la mano con un aumento de la inversión, y de la educación.

“Las soluciones muchas veces no son tan de corto plazo y eso es lo que genera una inquietud de querer apurar el tranco. Sabemos mirando la historia de Chile, que los periodos de más alto crecimiento de los salarios, son periodos donde la inversión ha tenido un boom importante. La inversión en Chile ronda 21% del PIB. En los 90 y en torno al 2012 ese número era más cercano al 28% y esos son los periodos que coinciden con un aumento más fuerte en las remuneraciones, porque la demanda de trabajo viene con más fuerza”, apuntó.

Asimismo, señaló que “Lo segundo también de mediano plazo es la educación. Esa es la manera en la cual los países se desarrollan. Ha habido un aumento muy fuerte en el acceso a la educación superior y los salarios de $750 mil promedio son bajos, pero son mucho más altos que hace unos años”.