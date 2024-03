Este lunes, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, confirmó que el gobierno acogió la solicitud que planteó el Servicio electoral (Servel) para efectuar las próximas elecciones municipales y regionales de octubre en dos jornadas.

Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del organismo, comentó el viernes a La Tercera que tal solicitud se debe al tiempo que demorarían las personas en realizar su voto, al tratarse de cuatro papeletas -alcaldes, gobernadores, Cores y concejales- y considerando que el sufragio es obligatorio.

Bajo ese escenario, Elizalde destacó que “la proyección que hay respecto del número de electores por mesa y de locales de votación dan cuenta que se requiere mayor tiempo para efecto que esta elección se realice de manera adecuada para que no haya largas listas de espera, ni menos aún que se extienda la espera más allá del horario establecido para la votación”.

Así, planteó que “el gobierno ha resuelto acoger la petición del Servicio Electoral y, por tanto, presentar una reforma legal que permita que la elección de este año se realice en dos días consecutivos”.

Tal decisión generó reacciones inmediatas desde parlamentarios de la oposición, varios de los cuales piden explorar otras opciones en vez de extender a dos jornadas los comicios.

El primero en reaccionar fue el senador Javier Macaya (UDI), quien reconoció que si bien no conoce la idea del Servel en detalle, en primera instancia, “parece que por cautela de la información, de las urnas, de la logística que implica, (…) tener un día adicional de elecciones a priori no nos gusta”.

“Creemos que es importante que se mantenga (elección de un día). Creemos que hemos tenido procesos electorales en el último tiempo que han permitido perfectamente con el escenario del voto obligatorio cumplir esto en un día”, agregó el presidente gremialista.

No obstante, aseguró que desde la colectividad no son “inflexibles sobre el particular, pero a priori es una idea que nosotros no compartimos”.

Desde Renovación Nacional, la diputada Camila Flores, indicó que aunque el mecanismo propuesto por el Servel es “evaluable”, destacó que “también hay otras alternativas que tenemos que explorar. Por ejemplo, que el día de las votaciones se parta más temprano y se termine más tarde. Ampliarlo en varias horas más al término, no sé, unas dos horas, el inicio, en fin. Son distintas alternativas que tenemos que evaluar y tenemos que buscar la mejor, la que sea más segura y la que también permita tener la mayor participación posible”.

Desde el Partido Republicano, la diputada Catalina del Real, en tanto, fue más inflexible. “Las elecciones obligatorias en Chile quedaron establecidas por ley, por lo tanto, es un hecho que llegó para quedarse y una preocupación que atañe no solo a esta próxima elección, sino a todas las que vienen por delante. Por esta razón, el Servel en vez de ponerse creativo, buscando hacer la elección en más días, debería tomar cartas en el asunto y gestionar la forma más expedita y eficiente para el proceso. Como, por ejemplo, aumentar el número de urnas por mesa, disminuir la cantidad de personas en el padrón de cada mesa, aumentar los números de colegios o locales de votación, alargar en un par de horas la votación entre otras”.

Agregó que “hacerlo en dos días me parece una mala medida, por el cuidado de los votos, el riesgo asociado al tener a la fuerza pública cuidando los locales en vez de estar en sus funciones habituales, las pérdidas para el comercio y el desgaste para todos quienes son apoderados y vocales, todo ello sumado a posibles episodios de falta de confianza y suspicacia que se podrían generar en sectores de la población”.

Por su parte, la diputada Karen Medina (PDG) indicó que se deben evaluar alternativas para enfrentar lo extenso de los comicios de octubre, incluyendo la posibilidad de aumentar las plazas de votación. “Creo que hay que dar una conversación seria para ofrecer a la ciudadanía que sea un ambiente para ellos propicio, considerando el tiempo y considerando las largas filas que se generan pensando en nuestros adultos mayores”.

Finalmente, también desde RN el diputado Jorge Durán indicó que “me parece que hay otras medidas que se pueden tomar antes de pensar en dividir el proceso en dos días, lo que va a tener un costo económico significativo, además de un gran impacto en la movilidad del país y la productividad, debido a que las personas verán interrumpida su actividad laboral”

“Se debe analizar, por ejemplo, ampliar los locales de votación, convocar a más vocales y reordenar de mejor forma el padrón electoral de forma de concentrar todos los esfuerzos para llevar a cabo este proceso en una sola jornada”, destacó.

Desde la misma tienda, la diputada Carla Morales manifestó que “si bien estoy abierta a conversar y revisar las condiciones en que se podrían realizar las elecciones de octubre, no me parece buena idea que se haga en dos días, por la rapidez y transparencia que requiere un proceso tan importante como este. Es mejor realizar una buena campaña informativa, y que las personas lleguen familiarizadas con los facsímiles de votación, para que sepan exactamente dónde está su candidato”.

