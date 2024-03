Miles de cubanos salieron a las calles de distintas ciudades del país para protestar por los permanentes cortes de luz, la escasez de agua y la falta de alimentos. Todo esto en medio de una crisis que se hace insostenible para sus sufridos habitantes, que ven como día a día su vida cotidiana es más difícil y subsistir parece una misión imposible.

“Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos”, manifestó el dictador Miguel Díaz-Canel en su cuenta de la red social X; al tiempo que advirtió que de “este contexto se intenta aprovechar los enemigos de la Revolución, con fines desestabilizadores”.

El régimen hizo lo que hace siempre: echarle la culpa a otro. Lo cierto es que los apagones existen, la falta de alimentos se hace notar y la panciencia de la población, pese al miedo de una eventual represión, se agota.

En diálogo con Infobae, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, hizo un balance de lo ocurrido en las últimas horas. “Nosotros tenemos por ahora censadas cuatro detenciones que se han dado en El Cobre, en Santiago de Cuba. Eso significa que es posible que las detenciones que haya habido en El Cobre sean multiplicadas por cuatro o por cinco. Es decir, es fácil que haya habido alguna decena de detenciones en El Cobre. En Bayamo también hubo represión”.

Y siguió: “Entonces, tenemos protestas en Santiago de Cuba, Bayamo, Santa Marta, en otros pueblos más pequeñitos y por diversos sitios. Tenemos Holguín militarizada, La Habana con un fuerte dispositivo… Es decir, Cuba está en estado de excepción. Y el régimen sabe que se está jugando su permanencia y la forma de actuar frente a esta situación”.

Larrondo estimó que, con vistas a la experiencia del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021), el objetivo de la dictadura “es tratar de calmar a la gente sin generar excesiva represión para no tener el repudio internacional porque la imagen del régimen está completamente denostada y su narrativa está siendo no solamente desarticulada por parte de los cubanos, que ya la han desarticulado; si no que, además, internacionalmente. La narrativa del régimen está muy perjudicada y está todo el mundo observando”, analizó el titular de Prisoners Defenders en conversación con este medio.

“El régimen está entre la espada y la pared. Si reprime, su narrativa a nivel interno y externo se va a caer por los suelos; pero si no reprime genera una demanda de necesidades cada vez mayor porque el pueblo va a conocer que en Santiago de Cuba, tras las protestas, le dieron comida a la gente. Por lo tanto, en otros sitios van a decir: ‘Vamos a hacer lo mismo’. Es decir, están generando, sin darse cuenta, al no reprimir, una demanda. En realidad, esa es la situación ideal, que el pueblo cuando se queja de algo, tiene razones para hacerlo, el gobierno debe responder. Pero eso va en contra de los principios de una dictadura totalitaria que no puede permitir el disenso ni puede permitir las manifestaciones públicas en contra del gobierno”, puntualizó Larrondo.

Preguntado sobre qué espera que ocurra en los próximos días, fue preciso: “Pienso particularmente, y no es una opinión de Prisoners Defenders si no mía, que los fines de semana vamos a tener, si la represión no es brutal, sucesivas e incrementadas manifestaciones en diferentes puntos de la isla. Si la represión es masiva, el régimen se está también cavando su tumba. Por lo tanto, las dos situaciones del régimen dan soluciones imposibles para su supervivencia. Lo que va a generar que, al cabo de un tiempo, el régimen tenga que tomar la opción de sacrificar a algún mandatario o incluso a Miguel Díaz-Canel para tratar de dar una visión de cambio porque la situación es insostenible”, concluyó.

Por su parte, la activista Rosa María Payá, hija del disidente cubano asesinado por la dictadura Oswaldo Payá, resumió a Infobae: “El contexto es el siguiente: en las últimas horas, cientos de miles de cubanos en más de 10 ciudades y pueblos del país han salido pacíficamente a las calles exigiendo libertad y cambio de sistema. Es hora de que las democracias del mundo tomen partido por el pueblo cubano”, pidió.

“La situación es crítica, el régimen ha sumido al pueblo cubano en una profunda crisis humanitaria, marcada por el hambre, las fallas sistémicas en prácticamente todos los servicios públicos, desde la salud hasta el transporte y la energía. Impera la absoluta ineptitud y negligencia del Estado, la represión política y la violencia”, subrayó.

Por último, manifestó que, desde Cuba Decide (la ONG que preside) y “respondiendo al llamado del pueblo cubano”, hacen tres invitaciones: a los militares, a la comunidad internacional, y a todos los cubanos y no cubanos.

“A los militares cubanos les recordamos que no habrá impunidad, que no levanten sus manos contras sus hermanos y que están a tiempo de ponerse del lado del pueblo cubano”;

“A los Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional, que recuerden que las dictaduras solo responden a la presión y que es hora de ponerse del lado del pueblo cubano. Que paren toda consecución a la dictadura y presionen para que el régimen tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía: imponer sanciones políticas, financieras y diplomáticas individuales a los líderes del régimen, a sus familiares y a todos aquellos involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Utilizar todas las herramientas disponibles para influir en aquellos que tienen la capacidad de tomar las decisiones necesarias para aceptar el llamado del pueblo a una transición hacia la democracia”;

“A todos los cubanos y no cubanos que apoyen el derecho a decidir de los cubanos, nuestra hoja de ruta es clara. Nosotros, los cubanos, estamos preparados para llevar a cabo una transición democrática. Y la única salida a la crisis nacional y hemisférica es la salida de la dictadura”, concluyó.

