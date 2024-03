Este reciente fin de semana se conoció la remoción del director de Senapred, Álvaro Hormazábal, con el fin de darle nuevos aires a la institución. Sin embargo, la exautoridad cree que la verdadera razón fue acallar sus críticas a las alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué en un año de elecciones municipales.

Hormazábal dijo en entrevista con CNN Chile, tener la impresión de que su salida está vinculada con que el trabajo de las alcaldesas, en un año electoral: “Con lo que uno puede ver, que no hay un argumento técnico, todo indica que es así”, dijo.

El exmandamás de Senapred criticó a las alcaldesas Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán por el manejo de los incendios en la Región de Valparaíso.

“Yo me voy muy tranquilo, me he preocupado de hacer presente el mal trabajo que han hecho estas alcaldesas, creo que es importante que gente que trabaja en estas condiciones no pueden ser reelectas, tan nivel de dejación y abandono no pueden ser reelectas, no es un tema político”, aclaró.

Para argumentar su punto, precisó que durante su período tuvo una excelente relación con la ministra del Interior, Carolina Tohá y con el subsecretario Manuel Monsalve.

📌 Otra entrevista que marcará pauta: En #HoyEsNoticia de @CNNChile, el exdirector de @Senapred, Álvaro Hormazábal, lanza una feroz crítica a las alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué (ambas FA) por el "mal trabajo" en los incendios. "No pueden ser reelectas", dijo a @matiburgos: pic.twitter.com/eVzgtJLlTX — Sebastián Rivas (@sebarivasv) March 18, 2024

La petición de renuncia

“El Gobierno le ha solicitado la renuncia al director nacional del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (Senapred), Álvaro Homazábal, la que se hará efectiva a partir del próximo lunes 18 de marzo de 2024″, indica el comunicado del organismo público, que confirmó además a su sucesora, en carácter de subrogante.

“De acuerdo al orden de subrogación legal, asumirá como directora subrogante Alicia Cebrián, quien actualmente ocupa el cargo de subdirectora de Reducción del Riesgo de Desastres”, señala la subsecretaría de interior.

Sobre el final del comunicado oficial, y “junto con agradecer la gestión del director”, el Gobierno expuso que “esta decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país”.

