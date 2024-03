De forma abrupta concluyó este miércoles la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que tenía como objetivo tramitar en particular el proyecto que define las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

La discusión de esta materia se intensificó luego de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), le solicitara a la ministra del Interior, Carolina Tohá, apoyo militar en su comuna. Su propuesta recibió el respaldo de algunas voces, sin embargo, otras figuras políticas alegaron que esta medida no podía llevarse a cabo sin antes contar con el reglamento del uso de la fuerza para las FF.AA.

En la comisión, tras la petición del diputado republicano Luis Sánchez y posterior votación de los integrantes de la instancia, la sesión fue suspendida. ¿El motivo? el parlamentario propuso que para la próxima cita sean invitados los auditores de dichas instituciones para escuchar su opinión profesional.

“Yo iba a partir consultando si efectivamente se había cursado la invitación a los auditores de las FF.AA. y si ellos habían dado algún tipo de respuesta. Pero me da la impresión que ellos no fueron invitados si quiera a esta sesión”, comenzó diciendo el parlamentario republicano.

“Me parece que sin escuchar la opinión de los auditores de las FF.AA. y Carabineros respecto a los cambios que han ocurrido en este proyecto de ley, no están en las condiciones para avanzar en la votación porque ellos son los que tienen el conocimiento técnico, operativo y de normativa”, argumentó.

La petición de Sánchez fue acogida por la mayoría de parlamentarios presentes, quienes también señalaron que no se podía legislar sin los comentarios de “los que van a estar ahí aplicando la fuerza”.

Sin embargo, algunos diputados fueron disidentes de esta idea. Diego Schalper (RN) señaló: “Yo tengo claro que es importante escuchar a los destinatarios de estas normas porque no será una novedad para nadie que se requiere cierta certeza jurídica para actuar, pero al mismo tiempo hago un llamado a la responsabilidad. En nuestro país las Fuerzas Armadas son no deliberantes (…) Al Estado de derecho chileno no sé si le haga bien que a los auditores de las FF.AA. tengan debates políticos en una comisión como esta”.

En esa misma postura, el diputado socialista Leonardo Soto sostuvo que “efectivamente nosotros necesitamos la opinión de las Fuerzas Armadas, pero la Constitución establece que son un cuerpo armado sometido a la autoridad civil, son un cuerpo esencialmente obediente y no deliberante (…) No comentamos el grave error de inmiscuir a cuerpos que son armados en deliberaciones políticas”.

Finalmente, tras obtener mayoría en los votos la sesión fue suspendida en un ambiente crispado. Al cierre de la instancia, el presidente de la comisión, el diputado Raúl Leiva (PS) anticipó que va a “solicitar a las FF.AA. a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior que den su opinión técnica respecto del proyecto de ley y las indicaciones formuladas por el Ejecutivo dentro del más breve plazo”.

“Que el señor Montero abandone la sesión”

Graficando la tensión en la sesión, y en “protesta” porque, a su entender, les “impusieran” votar sin la presencia de algún representante de las FF.AA., la diputada Pamela Jiles solicitó que el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, -quien asistió en reemplazo de la ministra del Interior, Carolina Tohá- abandonara la sesión.

“A mí me parece grave que no se nos haya escuchado a quienes manifestamos que era una condición a nuestro juicio de poder tramitar bien este proyecto, el que estuvieran aquí presentes las Fuerzas Armadas en su representación, ojalá a través de los auditores, para conocer su opinión respecto a este cambio sustantivo en el proyecto. Además de eso, nos enteramos de que vamos a someter la votación sin tener esa información que es completamente necesaria”, dijo.

“En ese sentido, yo quiero manifestar mi protesta, pidiendo que el señor Montero abandone la mesa, a la cual no ha sido invitado. Cualquier persona que no es ministro, en este caso, según entiendo nuestro reglamento, tiene que pedir autorización para poder formar parte de la mesa, y no solo de la mesa, sino que de la sesión, puesto que yo no doy la unanimidad para que él esté presente en estas condiciones, entendiendo que es el gobierno el que está impidiendo que podamos escuchar a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto solicito muy respetuosamente que el señor Montero abandone la sesión”, agregó Jiles.

Así las cosas, el subsecretario de Defensa debió dejar la sesión minutos después, al igual que Rafael Collao, asesor de la titular de Interior.

