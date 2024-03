“Para ser franco, del celular de Luis Hermosilla puede ser una caja pandora”.

Así explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, las posibles redes que podrían aparecer relacionadas al abogado en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

Como resultado de la indagatoria, que se inició con el denominado caso audios, este martes fue formalizado el ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, a quien se le imputa haber entregado información reservada al jurista. En específico, se le acusa de delitos reiterados de violación de secreto.

En diálogo con Radio Infinita, el titular de Justicia dijo sobre las eventuales redes ligadas a Hermosilla: “Primero por el perfil de él. Es un abogado reconocido en la plaza, que tenía su práctica en materia penal, que además tuvo este tránsito también asesorando a dos administraciones, en una posición que es el Ministerio del Interior”.

Esto, en relación a las declaraciones emitidas por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien tras la formalización del exlíder de la PDI apuntó que “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”.

Al respecto, Cordero dijo: “Las posibilidades, primero, de contactos profesionales que él (Hermosilla) pueda tener son muchos (…) Y probablemente la posición en la cual se encontraba, también en relación a decisiones o autoridades públicas u otro tipo de autoridades, en el fondo”.

“Entonces, yo creo que, sin ni siquiera adentrarse en otros espacios, simplemente en esas comunicaciones probablemente pueden haber muchas (redes). Algunas pueden ser conversaciones completamente impropias, excesos de confianza, y hay otras que puedan ser genuinamente constitutivas de delito”, recalcó.

Asimismo, recordó que en el caso del otrora jefe nacional de la policía civil, hasta ahora solo se han imputado delitos por violación de secreto, pero no descartó que a través de la investigación surjan nuevos antecedentes.

“Hasta ahora, la que tenemos de esos audios, constitutiva de delito, es la del ex director Sergio Muñoz, pero fundamentalmente porque el exdirector reveló información que era secreta. El Ministerio Público no lo ha formalizado, por ejemplo, por cohecho, porque no sabemos si hubo intermediación de algo”, expresó.

“Entonces, yo creo que es una investigación que está recién comenzando, que tiene una dimensión jurídica, que está vinculada a la responsabilidad penal, pero yo creo que tiene toda esta dimensión más de redes y vínculos, que yo creo que todavía se está por conocer”, enfatizó.

Por otra parte, el secretario de Estado fue consultado por los posibles contactos de Hermosilla con ministerios de la administración del Presidente Gabriel Boric.

“El gobierno ha hecho las revisiones, por lo menos lo que corresponde a esta administración, y también revisamos de la administración anterior (en el Ministerio de Justicia), y no hay contratos con Luis Hermosilla o su oficina”, respondió.

/psg