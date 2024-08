Este miércoles subió la tensión ante presiones del gobierno para votar la reforma previsional la próxima semana. Si bien el Ejecutivo esperaba que se pudiera votar en general el proyecto en la sesión que realizó la Comisión de Trabajo del Senado, eso no ocurrió, pues los senadores de Chile Vamos insistieron en que primero es necesario llegar a un acuerdo.

La senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.) pidió no seguir dilatando la votación. Frente a ello, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dijo que el gobierno está pidiendo que se vote un proyecto que está exactamente igual a como llegó de la Cámara de Diputados, con varios de sus temas rechazados: “No se está proponiendo nada, salvo palabras, que tienen que estar refrendadas al menos por ciertos acuerdos mínimos, al menos por algún protocolo”.

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea (RN) advirtió que “anticipar votaciones, aunque sea en general, puede ser el peor enemigo de aquellos que queremos que esta reforma resulte”. Agregó: “Prefiero ir avanzando con precisiones, redacciones, textos absolutamente definidos en cada uno de los temas, para que no le demos espacio a todos quienes quieren ser enemigos de esta reforma, y llegar al final. Quizás vamos a llegar el día de mañana a una votación en general y en particular casi simultánea, no tengo ninguna objeción a eso”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión de Trabajo, lo secundó en esto último, y planteó que se pueda votar en general y en particular al mismo tiempo, después de llegar a acuerdos, al igual como lo hicieron en la Comisión de Hacienda con el pacto tributario.

En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), aunque no es parte de la Comisión de Trabajo, asistió a la sesión y propuso que se ponga un plazo para generar un documento acotado donde se suscriban acuerdos. Mientras que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, pidió que el proyecto se pusiera en votación en general. “No puede seguir la pelota trancada”, indicó.

Después de un debate de cerca de una hora, donde el gobierno y los parlamentarios oficialistas insistieron en someter a votación el proyecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que se ha ido avanzando bastante en generar convergencias. “Nosotros hemos ido sistematizando los temas que han surgido en la discusión”, sostuvo Marcel.

Acto seguido, explicó que agruparon en un documento las propuestas del Ejecutivo que han sido generalmente acogidas y valoradas; las propuestas surgidas en la etapa final de la discusión en la Cámara de Diputados que no llegaron a ser incorporadas en el proyecto votado en abril pasado; opiniones y propuestas surgidas de técnicos, actores del sistema y parlamentarios durante la fase de audiencias; y las propuestas de la mesa técnica que constituyó la Comisión de Trabajo.

Marcel entregó ese documento a los senadores, con el objetivo de ordenar la discusión en particular del proyecto, planteó. El informe, de nueve páginas, titulado “Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Senado”, enumera una serie de principios, así como propuestas en las que, a juicio del gobierno, existe convergencia de opiniones, y metas para el sistema en régimen.

Luego, Marcel comentó: “Se ha planteado que se vote ahora, que se fije un plazo, que se defina un procedimiento, y de todas las alternativas que se han planteado, creo que es importante que seamos claros respecto a lo que significa la idea de que vamos a dejar la votación en general y particular para el final de todo, sin plazo. Se ha hablado de confianza, (pero) eso no es confianza, se requiere un acto de fe, y yo creo que desgraciadamente la política chilena no está en terreno como para hacer actos de fe, por eso es que hacemos protocolos”. Y pidió dejar claros los plazos.

“Valoro lo que ha hecho, pero no conocemos el texto” respondió Coloma sobre el documento que les entregó Marcel. “Me parece que lo mínimo es leer el texto por parte nuestra, ver si estamos de acuerdo con el texto, que puede ser fantástico, o puede que estemos en desacuerdo, puede que haya modificaciones que sugerir (…) Me parece, por sentido común, dar espacio para leerlo”, añadió.

A raíz de eso, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó que el proyecto tiene urgencia de discusión inmediata y pidió que se vote la próxima semana. Coloma contestó que si se aplica la urgencia, se tiene que votar en general y particular simultáneamente. “Si eso pretende el Ejecutivo, dígamelo altiro”, dijo Coloma.

La ministra Jara insistió en consultar si se votaría la próxima semana. “Déjenos primero leer el documento”, reiteró Coloma. El senador Gastón Saavedra (PS) retrucó: “El miércoles hay sesión, y ahí yo le pediría al gobierno que coloque la urgencia que corresponde, porque ahí sí o sí votamos”. Coloma señaló que “ahí veremos si está bien o está mal (el documento)”, y agregó que los senadores, si así lo quieren, pueden pedir el cierre del debate, lo que tendría que ser votado para ver si procede o no a votar en general.

Posterior a la sesión, los ánimos en vez de calmarse se tensionaron más. Desde Chile Vamos cuestionaron el documento presentado por Marcel, el que no reconocen como un protocolo de acuerdo, dado que no participaron de la redacción del mismo. Dada la extensión y el contenido del texto, los senadores opositores estiman que tomará más tiempo que la próxima semana para poder generar consensos antes de votar la idea de legislar.

El documento trae varias novedades respecto del financiamiento que evalúa el gobierno para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, entre otros temas. En ese sentido, propone que un 3% se destine a solidaridad, pero en realidad, de ese total, solo un 1% sería aportado de manera permanente, mientras que el restante 2% sería transitorio y, además, será reembolsado al momento del retiro.

