Diana Bolocco protagonizó un tenso momento en Got Talent Chile, programa de Chilevisión que estrenó su primer episodio la noche del domingo.

Todo partió cuando un concursante conocido como Incertum decidió hacer una sesión de espiritismo sobre el escenario. La dinámica consistió en que, entre los cuatro jurados, Diana salió elegida para pensar en alguien fallecido y enviarle un mensaje.

Durante la presentación se podía evidenciar que ella estaba profundamente nerviosa y así mismo lo mencionó en algunas oportunidades

Luego de que Diana pensara en esa persona fallecida, por instrucción de Incertum todos los jurados se posicionaron alrededor de la mesa y dejaron sus manos sobre ésta. Minutos después la estructura se levantó y luego cayó al suelo. Ahí fue cuando Diana logró ver un mensaje que supuestamente le había dejado esa persona “desde el más allá”.

“Adulta o no, siempre contigo”, decía la descripción dedicada a la presentadora. Ella estaba totalmente impactada, ya que había pensado en su hermano Rodrigo, quien falleció cuando Diana tenía 8 años.

El show de Incertum en Got Talent Chile.

QUÉ DIJO DIANA BOLOCCO DE SESIÓN DE ESPIRITISMO EN GOT TALENT CHILE

Según reveló Diana a Las Últimas Noticias, quedó muy “conflictuada” tras el show. Y es que apenas le pidieron pensar en alguien fallecido, la primera persona que se le vino a la mente fue su hermano.

“La verdad es que quedé muy, muy nerviosa, quedé como tiritando, porque es fuerte participar, efectivamente se mueve la mesa y uno no sabe cuál es el truco”, explicó.

“También obviamente me conflictuó el haber pensado en mi hermano y no haber pensado en cualquier otra persona fallecida, digamos, que no me comprometiera emocionalmente”, complementó Diana.

La presentadora incluso reveló que después de la performance tuvieron que tomarse una pausa obligada, debido a la intensidad de lo que se había vivido.

“Paramos la grabación después de ese momento y nos tomamos un break. Me vinieron a preguntar si yo estaba bien y la verdad es que sí, estaba bien. Pero una queda nerviosa, como cargada energéticamente. Fue un gran momento televisivo”, argumentó.

Aunque Diana está clara que el espectáculo creó opiniones diferentes entre los jurados, en general acordaron que había sido muy bueno. “El tema era el componente emocional que la Leo (Varela) y Pancho (Reyes) cuestionaron. Tienen razón en el fondo. Pero si uno separaba las cosas, era un buen show de magia”, cerró.