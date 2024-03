El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió la mañana de este miércoles a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentará el próximo 7 de mayo una audiencia de formalización por presuntos delitos durante el desarrollo del estallido social.

“Yo esperaría que el general director evaluara su renuncia antes de ser formalizado”, señaló el pasado 17 de marzo el secretario de estado en el programa Tolerancia Cero.

Ayer, el máximo jefe de Carabineros participó de la ceremonia en la que el gobierno promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad, además de la entrega de la Política Nacional de Ciberseguridad, instancia en la que también estuvo el Presidente Gabriel Boric. Consultado sobre su permanencia en la institución, reiteró que seguirá trabajando “hasta el último minuto”.

Respecto a estas declaraciones, Cordero señaló durante una entrevista con Radio Pauta que “la afirmación del general director es correcta: a él le corresponde ejercer sus funciones constitucionales y legales hasta su último día” agregando que no realizaría “una exégesis de lo que estaba diciendo”.

Luego explicó que la institución de Carabineros “tiene la particularidad de tener ese rol de poder estar presente en todos lados y el tener continuidad institucional. Si uno mira hace poco tiempo para atrás, Carabineros ha tenido momentos de crisis”.

“Yo me resisto a personalizar el poder, porque entre otras cosas, puede pasar cualquier asunto con nosotros. Lo que importa son las instituciones. Yo creo que es una de las instituciones permanentes de la República y eso nunca hay que perderlo de perspectiva, con indiferencia con las personas que han dirigido, que dirigen o van a dirigir la institución”, explicó.

Por ello, detalló que “su opinión ha sido en general con respecto a cualquier persona que éste en una posición directiva, como criterio”.

Precisamente respecto a su criterio sobre la situación de los principales líderes de las policías del país, luego de la renuncia y posterior formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, por filtración de antecedentes de causas reservadas; y la próxima formalización de Yáñez el 7 de mayo, señaló:

“Alguien que está en un cargo directivo debería pensar en no perjudicar la institución que dirige. Si yo supiera que me van a formalizar, lo natural es que dijera que es un proceso que no compromete mi principio de inocencia, pero es cierto que yo dirijo una institución (…) y creo que hay que actuar con lealtad al interés general, que es la institución a la cual uno pertenece”.

