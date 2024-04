El presidente de la UDI, Javier Macaya, cuestionó este lunes el denominado «criterio Tohá» que establece que si un funcionario de Gobierno enfrenta un proceso de formalización con cargos en su contra, deberá dejar su puesto.

Según dijo Macaya, «me parece que no se está delegando la responsabilidad a los jueces, se está delegando la responsabilidad a los fiscales. Basta con que tú seas objeto de una investigación donde formalmente se está iniciando una investigación para que sean los fiscales quienes deciden qué autoridad sigue y qué autoridades salen».

En ese contexto, Macaya sostuvo que «o primero tenemos que tener una reflexión respecto a lo que significa la naturaleza de la formalización como acto procesal o veamos cómo se estudia el criterio, porque quedar solamente en manos de un fiscal para que una autoridad continúe o no en un cargo, me parece que no es como se concibió originalmente la herramienta jurídica de la formalización».

Y agregó que esto «ni siquiera es dejar en manos de un juez esta decisión, es dejar en manos de un fiscal que con el sólo acto de iniciar una investigación, generaría esta salida de una autoridad tan importante como el general director de Carabineros del cargo, yo no lo comparto».

El senador Macaya realizó estas declaraciones después de participar de una romería en recuerdo del ex senador Jaime Guzmán, a 33 años de su muerte, en el Cementerio General.

/psg