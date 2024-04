El teniente coronel Alexánder Gran, conocido por el alias ‘Mano Negra’, es señalado como el principal estratega detrás de estas maniobras secretas., ha sido acusada de llevar a cabo torturas y de cometer graves infracciones a los derechos humanos no solo en su país sino incluso más allá de sus fronteras.

De los tres presuntos conspiradores perseguidos por la inteligencia militar venezolana, Pablo Parada, quien logró eludir un intento de secuestro, manifestó que en Bogotá fue perseguido por integrantes de una organización delictiva asociada al gobierno de Maduro.

Además de Parada, el capitán Ángelo Heredia, fue capturado en las proximidades de Cúcuta por el ELN y posteriormente entregado a la inteligencia militar de Venezuela, y el teniente Ronald Ojeda fue secuestrado y asesinado en Santiago de Chile por integrantes del Tren de Aragua, quienes estarían operando en nombre de la inteligencia venezolana.

Una fuente que habló con el capitán Heredia sobre la supuesta conspiración contra Nicolás Maduro, habló con Noticias Caracol, dijo lo siguiente: “Me comunica el capitán Heredia, me llama y me dice que tengo una labor. ¿Qué pasó? Esto y lo otro. Vamos a reunirnos. Yo me dirijo a Norte de Santander. Tengo una reunión donde me efectúan la planificación de una operación militar llamada “Venezuela Libre”, la cual se explicaba que iba a ser la toma del Estado Táchira, de la brigada del Ejército y del batallón vigésimo (SIC) primero de infantería de selva”.

Agregó la fuente que: “Acontece que yo veo la planificación, veo todo, veo absolutamente todo, pero hay cosas que a mí no me gustan. ¿Cómo qué? Yo veo la planificación en una mesa estratégica militar. Y digo no, pero esto no está bien”.

