Viviana Nunes será una de las estelares que animará “10 años juntos”, programa de REC-TV que contará con 10 capítulos donde celebrarán el décimo aniversario de la señal del recuerdo de Canal 13.

Por lo mismo, la emblemática animadora de la ex estación del “angelito” estuvo presente en un evento promocional que se llevó a cabo este lunes. Y en esa instancia, habló sobre lo que será su participación en el mencionado espacio, donde conversará con Checho Hirante y Karen Connolly.

“Este capítulo fue muy lindo. Fue muy lindo el acercamiento que tuvimos con el canal y en especial con el equipo de Red. Mario (Boada, productor ejecutivo de REC) es una persona muy, muy cercana, cálida, muy amable. Y ha sido muy gratificante. Empezamos con pequeñas capsulitas que fuimos como entibiando la pantalla, como provocar una cercanía nuestra, me imagino, con las otras figuras también. Y empezamos a grabar estas cápsulas donde venía una vez a la semana por acá. Entonces era como un reencuentro muy de menos a más y muy lindo”, relató a La Cuarta la presentadora de TV, quien lleva más de 10 alejada de las cámaras.

Además, recalcó que “la experiencia misma del capítulo que grabamos acá también fue muy entretenida. A Checho Hirane lo he visto un par de veces porque lo he visto en distintos eventos y cosas que nos hemos topado. Pero a la maestra Karen Connolly hace mucho que no la veía. La última vez creo que estaba de jurado en un programa de baile justamente en Canal 13. Ahí la vi yo a través de la televisión pero no la vi en vivo. Entonces fue lindo reencontrarme con ella. Le tengo muchísimo cariño”.

Incluso, compartió algunos recuerdos que le vinieron a la cabeza sobre su trabajo con la “Maestra”. “Karen Connolly sufría tanto con mis coreografías. Hacíamos los musicales de Martes 13 donde los animadores teníamos que participar y a veces en un lapsus de dos días teníamos que hacer una coreografía tremenda para nosotros. Quizás para un bailarín es un chiste. Pero aprendiendo la música, cantar, tratar de bailar, era toda una odisea. Y después la puesta en escena el día martes mismo, la salida al aire era toda una emoción y como ya un sueño hecho realidad”, relató.

“Yo siempre he dicho que mientras podamos recordar es porque estamos vivos. Que nos sentimos vivos. Y sin duda que los recuerdos traen también nostalgia. Porque ese dicho de que todo tiempo pasado fue mejor es verdad. Uno lo ve con tanta alegría, momentos vividos tan hermosos. Y en lo personal fue como sin duda mi mejor etapa televisiva la que viví con Canal 13. Desde el año 89, 90 hasta el 95 que duró el programa. Así que hartos recuerdos. Bien emocionantes”, complementó.

Luego, Viviana también contó por qué decidió probar un camino alejado de la pantalla chica.

“Me ofrecieron varias veces cosas, ya sea para animar o invitaciones. Invitaciones muchas que aceptaba obviamente en programas que estuve. Pero otras que no tanto porque decidí alejarme de la televisión en cierto momento de mi vida que lo podía hacer. Que dije, ‘bueno, si mi fuente de ingresos no está 100% en la televisión’, también están en los eventos de empresa. Incluso alguna época tuve productora de eventos con mi hermano. ¿Por qué no seguir con mis cosas?, indicó al diario pop.

Tras cartón contó la firme sobre los reales motivos que la llevaron a abandonar una pega que la tuvo durante años como uno de los rostros más valorados. De hecho, no titubeó y apuntó a los programas de espectáculo.

“Venía de una época bastante tediosa. Una época bien pesada en términos de farándula. Donde muchas veces sufrí golpes bien como pesaditos. Entonces ya tenía ganas de dar un paso al lado. Y ha sido completamente una decisión propia. No ha sido porque la televisión me haya dejado de lado. Porque sería muy injusto que yo dijera eso. Porque muchas veces me llamaron. Y hasta el día de hoy me siguen llamando para los programas de gastronomía, para los programas de los reality. Me llamaron dos o tres veces para reality. Estos últimos no los acepté porque tiene muchas farándula. Y yo traté de alejarme de eso. Sentí que me hacía daño. Los años que estuve animando el Mira Quien habla (extinto espacio farandulero de Mega) no me sentía feliz. Y encontré mi felicidad en otras cosas. Entonces dije ‘wow. Hay vida después de la televisión’”, explicó.

Además, planteó que “mientras uno está, cree que la vida es esa. Y uno se sorprende cuando se aleja un poco, sigue sobreviviendo y respiras mucho más tranquila, amaneces mucho más relajada. Te puedes brindar a los tuyos, a tu familia, a tu pareja con mayor armonía, con mayor tranquilidad. Evolucionar como persona también. Porque la televisión es muy absorbente. Es muy linda, pero es muy absorbente. Entonces no deja ese espacio.

– ¿No te arrepientes de esa decisión?

– No, a mí me da mucha risa cuando dicen, ‘oye, pero no ha sido considerada o no se pudo o no se supo mantener en la televisión’. Yo, o sea, en verdad no puedo estar más agradecida de Dios de poder prescindir de la televisión. A ver, no quiero decir que todo sea malo en la televisión, pero no he tenido la necesidad. Se sufre mucho estrés en la televisión. Yo tuve cuatro hijos y a los cuatro hijos los tuve trabajando en televisión. Entonces era un llegar a mi casa con los niños de un año, dos y cuatro. ‘Mamita, mamita, dame un abrazo’. ‘No puedo, mi amor, porque tengo que arreglarme para las fotos, que tengo una entrevista, que voy al evento, que me montaban los tacos’. Tenía diez minutos, se quedan llorando en la reja y yo partía en el auto. Esos recuerdos los tengo, pero grabados a fuego en mi alma. Entonces, digo, no. Necesito respirar tranquila. Tiempo de calidad para mí. Tiempo de calidad para mi familia, para mis hijos. Soy una afortunada de poder decir a muchas cosas televisivas que ‘no, gracias, paso’.

– ¿No te pica el bichito de volver de forma más estable?

– Se puede dar, porque siento que es importante también para uno sentirse siempre útil, que aportas, que entregas, que eres capaz. Yo soy una persona súper activa y bien inquieta, como buena Ariana. Y digo, la vida da muchas vueltas y es como el tiempo, ¿no? Que a veces está malo, que a veces está bueno y el viento va hacia el norte y a veces hacia el sur. A lo mejor el día de mañana hay un proyecto que se acomode a mí, a mi forma de ser, a mi persona y donde yo sienta que realmente estoy aportando, porque tampoco haría algo donde estuviera por estar, o estar por estar, o estar a partir de la vanidad o a partir del ego. Eso no va conmigo, porque soy mucho menos que eso, ¿cachái? En el buen sentido. Las luces fueron una parte, fue una etapa de mi vida, pero mi vida es más profunda que eso.

– ¿Cómo es la vida de Viviana Nunes fuera de la televisión?

– Es como bien normal en el sentido de que soy una mujer que hace todas las cosas en su casa, tengo ayuda, pero uno no para de trabajar en su casa. Todavía vivo con mi hijo menor y con mi pareja, entonces me tocan labores de dueña de casa, las cuales disfruto y por supuesto lo hago con mucho gusto y mucha alegría. Y por otro lado dedico varias horas del día también al arte, estoy haciendo esculturas en inglés, pinto y también escribiendo algunas cosas que me han salido así como del alma, cosas que me entretienen. Y preocuparme de mí, voy al gimnasio, es como vivir una vida como mucho más tranquila y más centrada en las cosas que me hacen crecer de verdad. Sin el estrés de la televisión y sin lo absorbente que es la televisión. Tengo el tiempo y afortunadamente las puedo hacer. Y sigo animando eventos de empresa y haciendo algunas cosas para redes sociales, para Instagram especialmente.

