Luego de que la bancada de diputados del Partido Comunista (PC), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista, emplazara a los parlamentarios Demócratas a cumplir el acuerdo administrativo por la presidencia de la Cámara de Diputados, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) anunció que no conversará más con el oficialismo.

«En lo personal digo que cierro las conversaciones con el oficialismo y si ustedes ven al ministro (Álvaro Elizalde), porque yo no lo he visto, avísenle que Rubén Oyarzo cierra las conversaciones con el oficialismo y con el Gobierno», dijo el parlamentario por el PDG.

Si bien no habló en representación de todo su colectivo, cabe recordar el Partido de la Gente cuenta con cuatro parlamentarios: Karen Medina, Gaspar Rivas y el afín Francisco Pulgar, además de Oyarzo.

Estos votos resultan clave para la elección de la mesa considerando que ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría en el hemiciclo. No obstante, en todo este lío, el PDG reclama que su turno presidir la Corporación y no el Partido Comunista.

El descargo del diputado PDG fue tras una declaración en conjunta del PC, FRVS y Acción Humanista donde Tomás Hirsch (Acción Humanista) nombró a todos los diputados que firmaron el acuerdo administrativo y leyó parte del texto acordado: «Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Jorge Saffirio, Erika Olivera, (los cuatro Demócratas), Daniel Manouchehri (PS), Luis Cuello (PC), Javiera Morales (CS), Cristian Tapia (IND-PPD), Vlado Mirosevic (PL) y Cosme Mellado (PR). Acá están las firmas de los representantes de los partidos que firmaron este acuerdo, y a mayor redundancia quiero leer la frase fundamental: ‘La totalidad de las y los diputados integrantes del Partido Demócrata (cuatro), declaran su voluntad de sumarse al acuerdo administrativo para integrar la mesa de la Cámara de Diputados. En consecuencia se comprometen a votar por todas las próximas candidaturas que se propongan en el marco del mismo, para los cargos de presidencia, primera y segunda vicepresidencia’».

«Para ser más preciso, dice que ‘las y los parlamentarios del Partido Demócrata accederán a la primera vicepresidencia en el periodo que le corresponde a presidir al Partido Comunista, marzo a octubre del 2024 y a una presidencia entre lo que queda en la actual legislatura’. O sea, más claro imposible, no faltó nada, (…) uno esperaría que en esta Cámara de Diputados se cumplan los acuerdos», continuó Hirsch.

En ese contexto, refiriéndose a él en tercera persona, el diputado PDG dijo que «Rubén Oyarzo no dialoga más (…) ahí no hay ninguna firma del PDG, las firmas del PDG no están, por ende, yo cierro la conversación con el Gobierno y con el oficialismo».

/psg