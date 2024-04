Elon Musk pidió que se tomen medidas ante acusaciones sobre pandillas chilenas que, aprovechando la Visa Waiver, se estarían dedicando al robo de casas de lujo en Estados Unidos.

¿Qué pasó?

Reportes norteamericanos han indicado que grupos organizados de ladrones con nacionalidad chilena se han aprovechado del Programa Visa Waiver (VWP, por su sigla en inglés) para poder cometer actos ilícitos en distintos puntos del territorio, sobre todo en el sur del estado de California.

La iniciativa estadounidense permite que ciudadanos de determinados países, entre ellos Chile, ingresen a Estados Unidos por concepto de turismo, negocios y tránsito, y permanezcan por un período máximo de 90 días, sin portar una visa, pero con una autorización de viaje electrónica que tiene una duración de dos años.

El Estado de Chile ingresó al Programa Visa Waiver en 2014 y desde entonces ha tenido continuidad en el programa. Sin embargo, en 2023 comenzó una disputa luego de que el fiscal del distrito de Orange County, Todd Spitzer, acusara a las autoridades chilenas de negarse a entregar información penal sobre connacionales que fueron detenidos tras cometer delitos en el país norteamericano y que habrían utilizado el VWP.

La situación generó un alto nivel de controversia. Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reconoció en CNN Chile que la medida “estuvo en riesgo”.

Finalmente, los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo de implementación bilateral para la prevención y combate de delitos graves.

No obstante, y pese a los convenios firmados, aún se han reportado hechos delictivos por parte de pandillas chilenas que habrían utilizado la Visa Waiver para ingresar a Estados Unidos.

Según lo trascendido, estos ladrones utilizan inhibidores de Wi-Fi para alterar los sistemas de seguridad de las viviendas. Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland, sostuvo que estas pandillas están muy bien entrenadas y organizadas, y sus integrantes “parecen ninjas, todos están enmascarados y con guantes”.

“Cada uno tiene una mochila con su conjunto particular de herramientas para su trabajo en el robo“, añadió.

Dichos de Elon Musk

Esta situación fue reportada el pasado lunes 1 de abril por Collin Rugg, quien se define en su cuenta de X como copropietario de Trending Politics.

En su publicación, el también inversor norteamericano destacó una nota de prensa que señala recientes casos ilícitos en donde han actuado estas pandillas de ladrones chilenos.

Elon Musk, dueño de X, Tesla, SpaceX y otras compañías, respondió brevemente a lo publicado por Rugg diciendo que la situación “solo empeorará a menos que se tomen medidas”.

It will only get worse unless action is taken

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2024