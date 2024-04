Por estos días, Jorge Valdivia y Maite Orsini son puro amor y así lo demuestran a diario a través de las redes sociales.

Si bien tuvieron un inicio complejo debido a los coletazos de la anterior relación del Mago con Daniela Aránguiz, al parecer todo eso quedó en el pasado y ahora todo marcha viento en popa.

De hecho, de tanto en tanto suben fotografías o videos juntos en el cibermundo, y hasta se dejan mensajes que dejan clarito que están más enamorados que nunca.

Sin embargo, ahora surgió una información relacionada con ese romance, pero que iría en una dirección totalmente opuesta. Así lo reveló Álvaro Santi en su visita de esta semana al Todo va a estar bien, late de Vía X conducido por Eduardo de la Iglesia.

Claro, pues apenas vio una foto de la diputada en pantalla, se la jugó con un llamativo comentario. “Aquí yo vi una decepción dentro de esta relación. Eso también lo vi el año pasado y esperé que era algo que iba a ocurrir en 2023, pero al parecer todavía no”, explicó.

“Pero se ven enamorados, se mandan mensajes”, respondió el conductor. “Así se ven los pololos en la tele, hasta que se ven mal”, bromeó el tarotista.

LA PREGUNTA CLAVE

Luego, De la Iglesia puso sobra la mesa unas cartas para que fueran analizadas por Santi. “La pregunta es: ¿Terminan Jorge Valdivia y Maite Orsini porque hay una infidelidad del Mago?”, planteó.

“Yo sigo sosteniendo que sí, respondo que sí a la pregunta que hiciste. Va por ahí. Hay conflictos ahí. El 5 de bastos, el 8 de espadas, que es enjuiciar a otro, el 7 de oro al revés. Hay un resultado que no es el esperado. Hay algo que ocurre en la relación que no es lo que se espera, no es lo que se desea. Y probablemente va por ahí. Hiciste la pregunta y están respondiendo de forma afirmativa (las cartas)”, contestó el también médium.

