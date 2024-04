Esta fue la jugada de la polémica que derivó en la expulsión de Cristián Insaurralde y desató la ira de los anti colo – colocolinos en redes sociales.

He aquí algunos ejemplos:

Insaurralde lo carga después quizás, pero no lo pisa ni lo toca. No es para amarilla.

La sigo revisando y no me da para amarilla. Creo que fue mal expulsado Insaurralde por el juez central Nicolás Millas. No era un mal encuentro para ensuciarlo de esta forma. El VAR se quedó en la casa de Milad.#Cobreloa #ColoColo pic.twitter.com/Gm1zxqFL1o

— Marcelo P. V. (@M_Poblete_Villa) April 16, 2024