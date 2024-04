Es cierto. Las municipalidades son “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, que no tienen injerencia en la gestión de la seguridad, al menos directamente. Indirectamente, contribuyen a ella recuperando espacios públicos, instalando luminarias, cámaras de televigilancia y disponiendo de unidades especializadas -la llamada “seguridad ciudadana”– que se dedica a la labor persuasiva y a detener delitos y faltas en flagrancia.

Muchas de ellas son las llamadas “incivilidades”, conductas antisociales que, más allá de los crímenes, son asuntos que afectan la calidad de vida diaria de los vecinos, y donde la labor de seguridad y gestión municipal sí tiene un gran impacto. Hablamos del comercio ambulante, las riñas en la calle, las amenazas, el consumo de alcohol y ebriedad en la vía pública, conductas antihigiénicas, rayados, ruidos molestos y otros que muchas veces se presentan junto a otros delitos.

Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (Cead) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre las cinco comunas más grandes de la Región Metropolitana (RM), que son Puente Alto, Maipú, Santiago, La Florida y San Bernardo, hay dos que se disparan en la ocurrencia de incivilidades entre 2020 (último año de las administraciones edilicias anteriores) y 2023.

Así, la comuna más grande de la región, Puente Alto (liderada por el RN Germán Codina), sube sólo 1% en ese aspecto; La Florida lo hace en 2% (con Rodolfo Carter, independiente pro Chile Vamos) y San Bernardo en 7% (su alcalde es el PS Christopher White); mientras que en Santiago (Irací Hassler, PC) y Maipú (Tomás Vodanovic, RD), aumentan mucho más: 42% y 30% respectivamente.

Las cifras del Cead abordan los llamados “casos policiales”, indicador que considera las denuncias y las detenciones flagrantes ocurridas en las últimas administraciones de estos ediles, en momentos que el tema de la seguridad, delincuencia y narcotráfico, sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía -según la encuesta Criteria de abril (55%)- por lo que se avizora que ocupará gran parte de las campañas municipales.

Santiago es la comuna que más sube, pero baja en ambulantes

La comuna capital, dirigida por la edil comunista Irací Hassler, es la tercera más poblada de la RM, pero la que más crece en incivilidades (42%). La que más aumenta es “riña en la vía pública” (67%), “amenazas” (49%) y “consumo de alcohol en la vía pública” (47%), sin embargo suben en 138% “otras incivilidades”.

Para combatirlo, tienen una Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, y según el Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) de la Subdere, entre 2020 y 2022, las cámaras de seguridad, se incrementaron en 15% (de 526 a 613).

El concejal de la comuna, Santiago Mekis (RN), comenta a El Líbero que constantemente recibe quejas de incivilidades de parte de vecinos y trata de gestionarlas con los directores correspondientes en cada área municipal, sin embargo, en lo que se trata de delitos, “para algunas autoridades de gobierno, estamos mejor que hace dos años y hoy no se puede caminar tranquilo en la calle y un claro ejemplo pasó con la diputada Maite Orsini, que le robaron el teléfono en Santiago Centro”.

En noviembre pasado la alcaldesa aseguró que los lanzazos (robos por sorpresa) como el que sufrió Orsini, habían bajado 45% durante su gestión, lo que a juicio de Mekis podría deberse a que “los vecinos en Santiago Centro están asustados, después de las seis de la tarde no salen de sus casas por miedo a que los asalten”. No obstante, según el Cead esos robos aumentaron 138% entre 2020 y 2023 (2.776 a 6.631 casos anuales).

Pero de regreso a las incivilidades, llama la atención que el comercio ambulante por el cual Hassler ha recibido muchas críticas en su mandato, bajó 33%. “Es una muy buena noticia, sobre todo para los comerciantes establecidos, pero no hay que olvidar que en campaña se prometieron permisos al comercio ambulante y Santiago centro explotó porque todos querían tener su permiso, entonces hay que poner mucho ojo con lo que prometen los candidatos a alcaldes”, recuerda Mekis y puntualiza que la mayor fiscalización a los ambulantes se hizo gracias a un acuerdo con el Gobierno Regional para recuperar el casco histórico, “pero el casco histórico no es Santiago, sino que hay otros barrios como el barrio Brasil, que necesita más seguridad y más carabineros”.

Este medio contactó a la Municipalidad de Santiago para abordar el tema, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Maipú: alcohol en la vía pública y menos dotación de “Seguridad Comunitaria”

En los últimos meses, Maipú ha protagonizado noticias policiales por asuntos de crimen organizado y porque el alcalde Vodanovic solicitó el apoyo militar “en algunas labores de seguridad de la comuna”. Pero en los asuntos menos complejos es en donde “Seguridad Comunitaria” aparece.

En ese ámbito, dentro de las “incivilidades”, las que más aumentaron entre 2020 y 2023 en Maipú, está el consumo de alcohol en la vía pública (99%), la riña callejera (55%), el comercio ambulante o clandestino (44%), daños (30%) y amenazas (24%). En tanto, según el Ciad, bajaron los ruidos molestos (-90%), los desórdenes (-83%) y la ebriedad (-3%).

En esa línea, desde el municipio de Vodanovic exponen a El Líbero que están tomando una serie de medidas para «mantener más presencia en los distintos sectores de la comuna para combatir incivilidades y entregar más sensación de seguridad a los vecinos», entre los que hay medidas respecto a los patrullajes en las calles, las cámaras de vigilancia, la iluminación y la reanudación de la construcción de una nueva comisaría.

«Respecto al comercio ambulante se realizan constantes operativos. Las principales acciones se realizan en la Plaza de Maipú, sector que hasta 2022 estaba tomado por más de 300 toldos azules. Hoy, ese sector se encuentra completamente despejado, gracias a la acción constante de Carabineros y equipos municipales», manifiestan.

Para enfrentar estos temas, la Municipalidad de Maipú informa que cuenta con «deltas, modulistas y patrulleros que suman 277 funcionarios, más 39 inspectores, dando un total de 316 funcionarios». En la Cuenta Pública de 2022 (hecha en mayo de 2023), el alcalde del Frente Amplio dio a conocer que a su llegada existían sólo ocho vehículos de seguridad para toda la comuna y que no tenían permiso de circulación, por lo que anunció que en julio de ese año, la flota aumentaría a 32 automóviles, más tres motos. Actualmente son 32 autos y 10 motocicletas las que resguardan a los más de 521 mil habitantes de Maipú.

Consultados sobre las cámaras de televigilancia, desde la municipalidad cuentan que «al asumir la gestión, la comuna contaba sólo con 40 cámaras operativas. Actualmente, hay 70 cámaras en funcionamiento, y se proyecta que durante el 2024 se alcance las 125 cámaras».

En efecto, el 28 de marzo, y gracias a un convenio con el Gobierno Regional, se inauguró un Centro de Televigilancia (en la foto) que tuvo una inversión de más de $9 mil millones.

En cuanto a iluminación, en la misma cuenta pública, Vodanovic dio a conocer que su propósito es cambiar todo el sistema de luces amarillas, por LED. «Durante la actual gestión se han cambiado 12.117 puntos lumínicos y existen 38.756 que se encuentran en ejecución. Así para el año 2025 se proyecta finalizar los trabajos de recambio de los más de 60.000 puntos lumínicos, que componen la segunda comuna más grande del país», comentan desde la municipalidad.

Otro aspecto que preocupa a la ciudadanía es la inmigración ilegal, que se evidencia en las calles con nuevas tomas que son motivo de quejas por los vecinos tanto por los posibles delitos en los que incurren, como por la basura que generan, los ruidos y otras incivilidades.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en 2022 Maipú tenía ocho campamentos; en 2023, Techo contabilizó 13 y en su actualización de este año Minvu enumeró 12.

Puente Alto: drones, incentivo a la denuncia y talleres extraprogramáticos

Puente Alto es la comuna más grande no sólo de la RM, sino del país. ¿Cómo logró entonces mantener a raya estas actitudes que echan a perder la calidad de vida de los vecinos y subir apenas 1% en incivilidades en tres años?

El alcalde Germán Codina explica a El Líbero que en la comuna están “abocados en realizar un fuerte trabajo preventivo y de apoyo a la labor de las policías para entregar, dentro de nuestras atribuciones, más seguridad a las vecinas y vecinos” y que para ello “realizamos patrullajes preventivos con drones y móviles de seguridad, contamos con un teléfono de emergencia 24/7 y ya tenemos desplegadas 137 cámaras de televigilancia conectadas a nuestra Central de Monitoreo la que cuenta con presencia permanente de Carabineros”. Además, entre 2020 y 2023 aumentaron en un 167% (a 80) la cantidad de funcionarios de seguridad pública.

Según las cifras del Ciad, Puente Alto bajó en todas las categorías de incivilidades salvo en amenazas (19%) y daños (18%) (ver abajo).

“Este año instalamos 82 torres con amplia capacidad de iluminación en puntos de gran afluencia de vecinos y vecinas. Nos enorgullecemos de realizar además un fuerte trabajo de prevención con la comunidad, para que sean ellos quienes se apropien de los espacios públicos en vez de los delincuentes”, acota el alcalde recordando que en 2023 entregaron 5 mil alarmas comunitarias (ya tienen casi 67 mil), 932 cámaras de barrio con chicharra y a Carabineros les otorgaron seis radiopatrullas, tres retenes móviles, seis motos y tres drones. “A la PDI, drones y otros elementos de protección personal y trabajamos arduamente con la Fiscalía a través de la denuncia de hechos de drogas y armas en forma anónima”, dice Codina, apuntando a que se trabaja en un incentivo a la denuncia para así poder mapear los puntos y tipos de delitos que ocurren en la comuna, lo que permite obtener una data sobre horarios, lugares y bandas, que facilita el trabajo de las policías.

Un tercer abordaje está en lo social. A los vecinos se les ofrecen talleres deportivos, artísticos y de huertos, mientras que a los niños se les brinda extensión de jornada escolar con talleres extraprogramáticos, “con financiamiento exclusivamente municipal, de modo que nuestros alumnos no tengan que estar en la calle luego de terminar las horas de estudio. Además, hemos implementado programas como nivelación de estudios (600 alumnos actualmente), el centro comunal Gandarillas para personas en situación calle que busca su reinserción social y laboral; el programa de intervención comunitaria para acumuladores (Diógenes)” y otras de prevención y atención en violencia intrafamiliar, señala el edil.

“El país vive una profunda crisis de seguridad como nunca antes. No hay sector ni comuna que no esté sufriendo con la delincuencia y por lo mismo, donde uno vaya es imposible no encontrarse con alguien que no sienta ni manifieste que el Estado no está cumpliendo con su deber de protegerlos y que persiste un sistema garantista que favorece más a los delincuentes que a la gente honesta y de trabajo”, afirma Codina.

En cuanto a los campamentos, la actualización del Minvu arrojó la existencia de una toma más en relación a 2022 (12).

En La Florida y San Bernardo aumenta el comercio ambulante, pero disminuyen otras incivilidades

En La Florida, en tanto, el aumento de incivilidades fue sólo de 2% entre 2020 y 2023 y el mayor problema lo representó el comercio ambulante (294%), seguido por las riñas (33%) y las amenazas (22%).

La Dirección de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Emergencia Comunal cuenta con 211 inspectores, guardias o vigilantes (101% más que en 2020).

San Bernardo también contuvo las incivilidades en estos años aumentando sólo un 7%, sin embargo el comercio ambulante también es algo que se escapó de los parámetros (870%), seguido por las riñas (480%). Lo que más baja, fueron los operativos por ruidos molestos.

Esa comuna no tiene datos ni en 2020 ni en 2023 respecto a su dotación y cámaras de televigilancia en Sinim y hasta el cierre de esta nota, no habían remitido los antecedentes a este medio.

De lo que sí quedó registro en el Minvu es que en tres años pasaron de tener seis campamentos, a ocho.

Este medio se comunicó con ambas casas comunales para conocer cómo están haciendo frente a las incivilidades y si perciben en las calles la realidad que grafican los datos de Prevención del Delito, pero no se recibió respuesta.

