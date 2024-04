Cerca de las 09.00 horas de este martes se inició la sesión de la Comisión Especial Investigadora, que preside el diputado Rubén Oyarzo, respecto a la entrega de fondos públicos a fundaciones por medio de convenios.

En la ocasión, la instancia reunida en la sala Octavio Jara Wolff, del tercer nivel del Congreso en Valparaíso, recibió al senador Fidel Espinoza. El militante del Partido Socialista (PS) expuso en su calidad de querellante en las causas en la Región de Los Lagos.

El 28 de junio de 2023, la Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación de oficio por los millonarios traspasos desde la Gobernación Regional, encabezada por Patricio Vallespín, a fundaciones privadas. La indagatoria más bullada es la que involucra a Diego Ancalao, por la arista relacionada a la Corporación Kimün, entidad que recibió $1.200 millones para un programa de regularización de terrenos de agricultores de la zona.

“Plantee a Marcel y Martínez mi preocupación”

“El antecedente más importante que yo puedo entregar a esta comisión fue justamente mi intervención en la discusión de la Ley de Presupuesto el año 2022. Porque cuando todavía no existía caso Convenios, cuando no existía caso Fundaciones, cuando no teníamos la menor idea de que iba a estallar un conflicto de este tipo, en esa discusión presupuestaria, que ustedes pueden tener acceso obviamente a través de los registros del Senado, yo plantee en presencia del ministro Mario Marcel y en presencia de la directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez, mi preocupación”, afirmó el senador PS, indicando que advirtió a Hacienda del tema.

“Yo ya comenzaba a percibir en mi región que estaba ocurriendo. Que era justamente una oferta de proyectos a fundaciones por parte de los consejeros regionales, que lo anduvieron promocionando en varias provincias”, aseguró.

Espinoza dijo tener una buena opinión de Vallespín y sostuvo que en el Gobierno Regional de Los Lagos se pecó “de pretender tener una ejecución presupuestaria de los mejores del país y eso arrastró a que hubieran desprolijidades inexcusables en las tramitaciones de niveles jerárquicos inferiores”.

“Puse las voces de alerta por Ancalao”

Por otro lado, Espinoza afirmó que recibió “públicas amenazas del señor Diego Ancalao”, el exdirigente estudiantil que se convirtió en el primer detenido por los líos de platas. En agosto de 2023 fue formalizado por lavado de activos y fraude al fisco y quedó en prisión preventiva.

“Yo puse las voces de alerta en mi oficina parlamentaria. El señor Ancalao comenzó a visitar municipios de la provincia, entre ellos Frutillar y otros, antes de que fueran traspasados los recursos, diciendo que ellos iban como Kimün a ejecutar un proyecto de alta envergadura en la región para sanear títulos de dominio. Y yo, quiero decirlo con toda claridad, porque eso está consignado incluso a la investigación del Ministerio Público, puse las voces de alerta a las autoridades que correspondían, en el sentido de hacerles ver que Ancalao venía precedido de un prontuario que todos conocen”, sostuvo el senador Espinoza.

Distinción con lo ocurrido en el Minvu

El legislador además cuestionó al Consejo Regional de Los Lagos, señalando que originalmente el proyecto tenía 600 millones asignados y aseguró fue el Core en pleno el que duplicó los recursos para esa iniciativa.

“Hago una distinción entre lo que pasó en los gobiernos regionales, no por defender al Gobierno Regional (de Los Lagos). Creo que se cometieron errores inexcusables, ineficiencias inexcusables, en términos generales. Hago la distinción con el caso de lo que ocurrió en el Ministerio de Vivienda. Yo creo que ahí se generó un mecanismo y ahí las fundaciones fueron un mecanismo para desviar recursos, como lo he dicho en reiteradas declaraciones, lo sigo insistiendo en ello”, acotó.

“¿Y por qué hago una distinción? No por un tema de animadversión en absoluto. Lo digo porque efectivamente los hechos nos han ido demostrando mi razón. Y las últimas formalizaciones que han ocurrido en Antofagasta así lo demuestran, que no era solo una fundación, que había un mecanismo”, planteó el legislador aludiendo a Democracia Viva y la Fundación TomArte.

/psg