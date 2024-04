Este viernes, la encuesta Black & White entregó los resultados de su sondeo semanal, donde abordó, entre otros temas, la percepción de la población respecto al crecimiento del país, proceso que ha sido destacado por el Gobierno.

El pasado viernes, el Presidente Gabriel Boric destacó que durante esa semana los indicadores conocidos en cuanto a inflación daban cuenta que ésta se ha logrado reducir «desde un 14% a menos del 4%».

Añadió en esa línea que «tenemos la buena noticia que, pese a los agoreros de siempre, laeconomía está creciendo desde mediados del 2023, lo que quiere decir que llevamos nueve meses creciendo, y esta expansión va a continuar firme durante el año 2024».

El Mandatario también apuntó al factor laboral. «El mercado del trabajo va a seguir recuperándose, acumulando medio millón de nuevos empleos desde que asumimos el Gobierno hasta mediados del 2024».

Y es que la semana pasada inició con una positiva sorpresa ante el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero, con un potente crecimiento mensual de 4,5% en doce meses -el mayor desde mayo de 2022- que se ubicó en la parte más alta de las expectativas y que confirmó el buen arranque de año de la economía chilena. Esto, pese a que desde el mercado llamaron a tomar esto «con cautela» y a poner atención en ciertos factores que pudideron haber «exagerado» el dato.

En tanto, el 8 de abril, los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dieron cuenta de que la inflación se ubicó bajo las expectativas del mercado: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año se expandió 0,4% -cuando el consenso del mercado esperaba un 0,6%- , llevando al dato anual a bajar a 3,7%. Con esto, además, en lo que va del año la inflación acumula una variación de 1,6%.

Pese a estos datos, la encuesta muestra que la percepción ciudadana no va en esta línea. Así lo señala Paola Assael, de Black & White, quien en base a los resultados comenta que «la mejora en cifras económicas de crecimiento, proyecciones de política monetaria y control de la inflación esbozadas por el gobierno, no van de la mano con el sentir de la mayoría, que no percibe una mejora en la economía».

La encuesta fue aplicada entre el 9 y 10 de abril, a personas mayores de 18 años, residentes en todo el país, a través de la aplicación de encuestas online. En total, se realizaron 1.136 encuestas, con un error muestral del 2,9% para un 95% de confianza. Los resultados se ponderaron en distintos porcentajes según estrato socioeconómico, zona, edad y sexo.

Percepción de la economía nacional

En base a los factores «empleo en Chile», «el país en general», «la economía en Chile», «políticas y derechos sociales en Chile» y «su situación económica personal», se consultó al panel si consideraban que éstos estaban mejorando, empeorando, o ni mejorando ni empeorando.

Los resultados muestran que la mayoría considera que el empleo en Chile (58%), el país en general (58%), y la economía de Chile (54%) está empeorando.

En tanto, la mayoría relativa considera que las políticas y derechos sociales (48%) y su situación económica personal (47%) está empeorando. Dicha percepción aumenta de manera transversal entre hombres, y personas de 35 a 54 años.

En cuanto a la consulta por las cifras de crecimiento, la mejora en las proyecciones del Informe de la Política Monetaria (IPoM) del Banco Central y el control de la inflación, la mayoría (67%) afirma que no percibe una mejora en la economía del país, proporción que aumenta entre personas de 35 a 54 años.

