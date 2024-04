El senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, se refirió este viernes a los nuevos antecedentes que surgieron en el caso del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado el 21 de febrero pasado desde su departamento en Independencia, a las 3.15 de la madrugada, por cinco sujetos disfrazados de efectivos de la PDI. Tras nueve días de búsqueda, la PDI identificó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda, un campamento en la comuna de Maipú.

Durante la mañana de esta jornada, el fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía refirmó la tesis que planteó anoche en un reportaje de Chilevisión, acerca de que el crimen del exteniente tuvo una motivación política y que éste habría sido gestado desde Venezuela.

Es bajo ese marco, que el timonel de la UDI señaló que “romper relaciones diplomáticas con Venezuela parece evidente”.

“Si la ministra del Interior y el gobierno piensan que lo que se puede hacer hoy día es dialogar con el mismo gobierno que mandó a matar a un ciudadano venezolano a Chile, a mí me parece de una inocencia y una candidez que ya no pueden soportar los chilenos”, agregó.

“Necesitamos hoy día, no mañana, no esperar nuevas noticias, que el gobierno tome definiciones en esto. Entendemos que ha llamado a informar al embajador, pero esto no puede quedar ahí. Si se supone que se pueden tener conversaciones, diálogos, soluciones judiciales de extraditar, por ejemplo, a los asesinos, hay que tener presente a quién se le está pidiendo, y se le está pidiendo probablemente a los mismos que directa o indirectamente están involucrados en este crimen”, sentenció Macaya.

