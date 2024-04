El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a la carga con sus dichos en torno a la posibilidad de que Hezbollah mantenga operaciones en Chile, esta vez, a través de sus redes sociales. Esto, pese a la carta que envió el embajador Juan Gabriel Valdés, en reclamo a una alusión previa del parlamentario conservador en esa misma línea.

«Chile es un gran país, pero lamentablemente actualmente tiene un presidente anti-Israel/pro-Hamas y empresas de Hizbulá que operan en sus zonas de libre comercio», escribió anoche en su cuenta de X.

El planteamiento de Rubio, viene a reforzar la seguidilla de alusiones que ha hecho en las últimas semanas en torno a este tema, y a la presunta vinculación de Chile con Hezbollah, las que se han intensificado luego del ataque de Irán a Israel, durante el fin de semana.

En la última sesión del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el parlamentario conservador comentó que Hezbollah amasa dinero en la región para enviarlo a la organización en varios países como Chile.

«Hay razones para preocuparse de que no están haciendo lo suficiente para acabar con estas redes financieras desde el lado chileno», afirmó durante la sesión dedicada a la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales y la corrupción en América Latina y el Caribe.

En esa línea, Rubio apuntó contra el Gobierno de Gabriel Boric y su «retórica bastante dura sobre Israel». «Chile se ha abstenido de designar a Hezbollah como organización terrorista ¿Creemos que están haciendo lo suficiente para reprimir las operaciones de Hezbollah en el país? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué les estamos comunicando sobre lo que esperamos que hagan?», indicó.

La carta del embajador Valdés

Las palabras de Rubio en el contexto del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, motivaron a que el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, enviara esta semana una carta de respuesta rechazando los dichos.

La misiva fue dirigida al también senador Tim Kaine. «Carecen de cualquier base y son seriamente engañosas», comenzó señalando la autoridad en entrevista con radio Infinita.

Agregó que «lo he calificado en la carta como un insulto a los chilenos y una falta de respeto de una democracia a otra. No podemos dejar de reaccionar sin molestia ante una serie de afirmaciones que carecen de base y no hay ninguna realidad».

Para Valdés, en los dichos de Rubio «hay un hecho ideológico», por las «molestias que existen con las posiciones que ha tomado Chile respecto de Gaza. Eso no puede ser respondido con acusaciones de esta naturaleza».

«Decir que seríamos ignorantes ante una situación que hay células en Chile y no teníamos idea, sería también decir que el FBI es ignorante de que existen células dormidas y no hace nada. Quiero decir que la colaboración es demasiado estrecha para que se nos pase desapercibido», cerró.

/psg