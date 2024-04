El papa Francisco pidió este viernes a los niños que sean “artesanos de paz” y “constructores del futuro”, para lo cual no pueden “perder el tiempo en las redes sociales” o “tumbados en el sofá”, durante una audiencia con unos 6.000 estudiantes y profesores.

“En este tiempo todavía marcado por la guerra, os pido que seáis artesanos de la paz” y “en un mundo atravesado por crisis globales, os pido que seáis constructores de futuro, porque nuestra casa común se convierta en lugar de fraternidad, de solidaridad y de paz”, dijo al recibir a los miembros de los 137 colegios integrados en la red italiana de Escuelas de Paz.

Francisco, que entró en la sala Pablo VI del Vaticano caminando con un bastón, fue recibido por una gran ovación de los niños, que le gritaron vivas y gracias, mientras ondeaban carteles con las frases: “Gracias Papa Francisco” y “Detengamos las guerras”.

“Los desafíos de hoy y, sobre todo, los riesgos que como nubes oscuras se acumulan sobre nosotros amenazando nuestro futuro, también se han vuelto globales. Nos afectan a todos, interpelan a toda la comunidad humana, requieren el valor y la creatividad de un sueño colectivo que anime un compromiso constante, para afrontar juntos las crisis ambientales, económicas, políticas y sociales que nuestro planeta está atravesando”, explicó.

Y añadió: “Es un sueño que requiere estar despierto y no dormido, porque se lleva adelante trabajando, no durmiendo; caminando por las calles, no tumbados en el sofá; usando bien los medios informáticos, no perdiendo tiempo en las redes sociales”.

Francisco también pidió a los miembros de las 137 Escuelas de Paz procedentes de 94 ciudades de 18 regiones italianas que pensaran en los niños de Ucrania y de Gaza y les dedicaran un momento de silencio.

“Me gustaría hablaros dos minutos de la guerra: pensad en los niños que están en guerra. Pensad en los niños ucranianos que se olvidaron de sonreír. Rezad por estos niños. Ponedlos en vuestros corazones. Pensad en los niños de Gaza, ametrallados, hambrientos. Pensad en los niños. Ahora un poco de silencio y cada uno de nosotros piense en los niños ucranianos y en los niños de Gaza”, dijo.

La invasión rusa a Ucrania

Ucrania afirmó haber derribado este viernes un bombardero ruso de largo alcance empleado para lanzar misiles de crucero, por primera vez desde el inicio de la invasión hace más de dos años.

“Por primera vez, unidades de misiles antiaéreos del Ejército del Aire, en colaboración con los servicios de inteligencia de la Defensa ucraniana, han destruido un bombardero estratégico de largo alcance Tu-22M3″, indicó el ejército ucraniano en un comunicado.

El servicio de inteligencia militar ucraniano, el GUR, dijo que el impacto en el aire se produjo “a una distancia de unos 300 kilómetros de Ucrania”, y que el bombardero “pudo volar hasta la zona de Stavropol”, en el sur de Rusia, “donde se estrelló”.

El ministerio ruso de Defensa no confirmó que uno de sus aviones fuera blanco de disparos ucranianos.

No obstante, una fuente militar indicó a la agencia estatal TASS que un bombardero supersónico Tupolev-22M3 “se estrelló en la zona de Stavropol tras una misión de combate, y cuando volvía a su base”.

Según la misma fuente, el aparato no llevaba armas a bordo.

El gobernador de la región de Stavropol, Vladimir Vladimirov, declaró en la red Telegram que un Tupolev-22M3 se estrelló en la zona debido a un incidente “técnico”, y que al menos un miembro de la tripulación murió.

Otros dos tripulantes fueron encontrados vivos, y los servicios de rescate buscan a un cuarto miembro, precisó.

Stravropol es una zona situada al este de la anexionada península de Crimea, escenario de numerosos ataques desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

(Con información de EFE y AFP)

/psg