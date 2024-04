El exministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió la mañana de este lunes a su eventual candidatura por Santiago, como carta de Chile Vamos para competir contra la actual alcaldesa comunista Irací Hassler.

Pese a que no ha sido ratificado de manera oficial por la coalición, RN -su partido- dijo que el ex secretario de Estado es el postulante del sector para competir contra la jefa comunal en las municipales.

Sin embargo, las declaraciones de figuras de RN como el presidente de la colectividad, el Senador Rodrigo Galilea, y del timonel del Senado, José García Ruminot, fueron puestas en duda por el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez.

“No tenemos un candidato, tenemos tres y podríamos tener más (…), aquí las cosas no se definen hasta que se definen y eso va a ser en la última quincena de junio, que es cuando se inscriben las candidaturas”, dijo en Mesa Central este domingo.

Y agregó: “Si él es el candidato de consenso (de Chile Vamos), lo vamos a apoyar con todo, sin ningún tipo de reserva, pero la definición tiene que ser que cuando Desbordes sea el candidato único de oposición lo vamos a apoyar con todo”.

La secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann, en tanto, aseguró a La Tercera que, si bien Desbordes es una buena carta, sus socios no deben imponerlo. “Mario es un gran nombre para Santiago, por lo mismo, no creo que la directiva RN deba imponerlo, el diálogo es lo que debe primar”.

Y añadió: “En la coalición de Evelyn Matthei la cosas hay que hacerlas bien”.

Fue el propio Desbordes quien en esta jornada afirmó que fue la alcaldesa de Providencia quien le confirmó que él es el candidato de Chile Vamos.

En diálogo con Radio Usach, reveló: “Yo no dije ni pío hasta que no me llamaron de Evópoli, de Renovación Nacional, y Evelyn Matthei, que me dice, ‘Mario, usted es el candidato de Chile Vamos, nos hemos puesto de acuerdo en los partidos, estamos todos de acuerdo con eso, y dele para adelante, y juégatela, a trabajar’”.

“Me lo plantea Evelyn Matthei, que me da la idea que es el liderazgo más importante de la UDI. Entonces, con eso, recién yo digo públicamente, soy el candidato”, agregó.

Así mismo, el exministro le respondió en duros términos al diputado de la UDI. “Yo le diría al diputado (Guillermo) Ramírez, oiga, mejor, ¿por qué no le entrega la comuna a Irací Hassler derechamente? (…) Entonces, si vamos a hacer lo que dice el diputado Ramírez, de esperar hasta junio, la verdad que es lo mismo que repetirlo. Regalarle la reelección a la alcaldesa. Es bien poco lógico lo que plantea Guillermo Ramírez”.

“Así que yo espero que esto se resuelva en estos días por parte de la UDI, porque los demás partidos están todos de acuerdo”, planteó.

/psg