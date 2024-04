El prófugo por el homicidio del mayor Emmanuel Sánchez se habría fugado de Chile y estaría en Ecuador. Se trata de Dayonis Orozco, quien luego se supo que también tiene identidad de Yendris Paz.

Consultada al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que «supongamos que esta persona está en Ecuador. ¿Le conviene o no le conviene a la investigación policial que él sepa que todos sabemos que está ahí? Me preocupa mucho el tema. Nosotros le estamos anticipando que sabemos donde está. Le aseguro que sí estaba ahí, ya no está, ya huyó».

En el matinal Buenos Días a Todos agregó que «no puedo entrar muy en detalle, pero acá hubo colaboración, otras personas que que intervinieron para este desplazamiento».

Asimismo, y sobre una posible solicitud de deportación, expresó que «no tengo dudas que tendremos la mayor colaboración de Ecuador. Los pasos son orden de búsqueda, las policías de la región están alerta. La posibilidad que los detengan, los encuentren, ahí empiezan estas nuevas etapas de solicitar la extradición».

Recordar que este prófugo es el único que estaría faltando de los que habrían participado en el crimen del mayor Sánchez.

En el mismo acto del crimen el fallecido uniformado dio muerte a Julio César González. Y detenidos están Wuilberth de Jesús Olivares Peña, Yolvi González y Josué David Ramírez Olivares. Todos ellos en prisión preventiva.

/psg