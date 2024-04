Molestia causó en el focialismo las declaraciones del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Independiente), quien en entrevista con Súbela Radio aseguró que existe un debate pendiente respecto a la aplicación de la pena de muerte.

Refiriéndose a la crisis de seguridad, Mundaca sostuvo que a la delincuencia hay que combatirla “con el máximo rigor” y que esta tarea debe ser la principal preocupación de las instituciones.

En esa línea, el también presidente de la Asociación de Gobernadores (Agorechi), afirmó: “Cuando digo combatirla con el máximo rigor creo que hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar, por ejemplo, la discusión en torno a la pena de muerte”.

“Hay delitos que por más que apliquemos cadena perpetua —como cuando un delincuente entra al hogar, viola a la madre, viola a los niños, mata al padre y se apropia de los bienes— esos delitos sobrepasan la comprensión humana y no tienen perdón”, añadió el gobernador de Valparaíso.

Posterior a la entrevista, el gobernador se refirió a la polémica causada por sus declaraciones, acotando en X que “lo que he señalado es un debate de fondo en torno a seguridad y enfrentar a la delincuencia, y lo hice sin insultos y descalificaciones, hay de quienes señalan sacar a las FFAA a la calle, y ya sabemos que los fusiles no disparan chaya, y su capacidad de discernimiento es dudosa”.

Mundaca pierde apoyo oficialista

Pero sus explicaciones no bastaron para contener la molestia del oficialismo, sector que evalúa por estos días respaldar su candidatura a la reelección.

Consultado por El Desconcierto, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, calificó que reabrir el debate sobre la pena de muerte es un “retroceso civilizatorio” y que es una discusión que “no necesita nuestro país”.

“Por lo tanto, las declaraciones del gobernador me parecen lamentables, irresponsables y muy inadecuadas”, agrega el diputado.

Respecto a si este posicionamiento de Mundaca pone en peligro un eventual apoyo de la coalición oficialista, Hirsch sostiene que “si él levanta la propuesta de que en Chile se aplique nuevamente la pena de muerte, de ninguna manera va a tener el apoyo de Acción Humanista. Eso para nosotros es una línea roja y es absolutamente imposible que nosotros apoyemos a alguien que apoya, promueve o siquiera sugiere la pena de muerte”.

En el Socialismo Democrático también cuestionaron a Mundaca, aludiendo a que su jugada de poner en la palestar la discusión sobre la pena de muerte respondía a un “cálculo electoral” en el contexto de las elecciones de gobernadores.

Requerido por este medio, el jefe de bancada de diputados PS, Daniel Melo, sostiene que “el gobernador Mundaca, en su evidente desesperación de reelegirse como gobernador de Valparaíso, trata de abrir un debate que es inconducente y ya zanjado por la sociedad chilena”. Además, el parlamentario PS calificó la propuesta de Mundaca como “demagógica y populista”.

Voces del sector también indican que las palabras de Mundaca terminan dándole la razón al Socialismo Demcorático que busca instalar a Mauricio Viñambres como candidato único del pacto oficialista más la DC.

En el Frente Amplio también se mostraron lejanos al posicionamiento de Mundaca, aunque en la interna sostienen que siguen respaldando su candidatura como la que debe apoyar la alianza de gobierno.

Mundaca echa pié atrás

Tras la ola de críticas, Mundaca echó pié atrás en sus palabras asegurando que está “en contra de la pena de muerte” y reafirmó su compromiso con los derechos humanos.

En conversación con Radio Biobío, el gobernador indicó que su declaración apuntaba a que “hay temas que no se están discutiendo” y que hay una necesidad de “aumentar la penalidad ante los hechos delictuales que se cometen en nuestra región”.

“Quiero precisar que, tomando en cuenta los pactos suscritos por Chile, no se podría reponer la pena de muerte en nuestro sistema judicial. Por lo tanto, no podría decir que se debe aplicar la pena que, por lo demás, no lo dije”.

Consultado si es que se había equivocado en su declaración, Mundaca sostuvo que no se estaba contradiciendo, sino que lo estaba aclarando.

/gap