La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, afirmó este miércoles que «no hay nadie que esté descollando» desde el oficialismo como posible candidato presidencial de cara al 2025.

Las declaraciones de la jefa comunal responden al listado realizado por el Presidente Gabriel Boric, quien nombró a la ministra Camila Vallejo, al alcalde Tomás Vodanovic, al diputado Gonzalo Winter y a otros como «figuras potentes y de continuidad» de su mandato.

«La verdad es que cuando se mencionan a nosé si eran 9, 15 o 12, no me acuerdo…es porque no hay nadie que esté descollando», sostuvo Matthei al respecto.

La alcaldesa fue enfática en señalar que desde el oficialismo «tienen el derecho a ver posible sandidatos y candidatas», pero que «no me incumbe» referirse a las posibles opciones del sector para competir por La Moneda.

«Lo único que me interesa es que nos podamos poner de acuerdo en cómo sacar a Chile adelante, tenemos demasiadas emergencias», zanjó.

