El discurso del Presidente Gabriel Boric este jueves en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024 ha generado una serie de reacciones en el mundo político.

Esto, porque el Mandatario afirmó que está a favor de una reforma al sistema político que sea legislada durante su gobierno, además de asegurar que va a promover un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para ello.

Una de las respuestas provino de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien valoró la apertura del Jefe de Estado en esta materia.

“Lo primero que quiero señalar es que a los chilenos probablemente les aburre enormemente cualquier mención a un cambio al sistema electoral, al sistema político”, dijo la jefa comunal desde en el centro de convenciones Metropolitan (ex CasaPiedra) en Vitacura, donde se desarrolla el foro económico.

Y luego ahondó: “Aunque es una cosa que la gente no entiende y que le da lata, yo quiero decir que sí, es súper importante. Y me alegro mucho que él (el Presidente Boric) no lo haya condicionado a nada. Creo que esa es la forma de enfrentar el futuro”.

Es que el Mandatario mostró un giro respecto a sus anteriores declaraciones, ya que durante un desayuno en La Moneda con la prensa acreditada este martes, había condicionado avanzar en cambios al sistema político a “zanjar” primero la reforma de pensiones.

“Toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”, expresó en la oportunidad.

En cambio, en esta jornada sostuvo que “debemos legislar al respecto en este periodo de gobierno para lo cual desde el gobierno promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que incluya a la gran mayoría de ellas, ojalá a todas”, y descartó que su apoyo se relacione a “apuestas electorales inciertas”, pues para él -recalcó- el cambio “es bueno para Chile y lo que es bueno para Chile no tiene que estar sujeto a cálculos pequeños”.

Matthei, por otra parte, apuntó que una reforma al sistema político es relevante dada la fragmentación actual en el Congreso.

“Es importante, porque en la medida que hayan 21 o 22 partidos políticos en el Congreso, no vamos a progresar nunca. No vamos a volver nunca a tener acuerdos como los que tuvimos durante esos años en que no fue tan bien como país”, expresó.

Al ser inquirida respecto a si considera que hay que seguir con la reforma de pensiones por vías paralelas a un cambio al sistema político, respondió:

“Nosotros siempre hemos señalado que no hay ningún problema, siempre que sea una buena reforma de pensiones. Hasta ahora lo que se ha señalado es una muy mala reforma. Pero en fin, el diálogo siempre es necesario”.

