Fue en el año 2013 cuando se instauró en Chile la conmemoración del Día Nacional del Emprendimiento. Desde ese entonces, cada 29 de abril se reconoce la importancia y el rol que juegan los emprendedores en el desarrollo económico del país. ¿La razón? Generan más del 50% de los puestos de trabajo a nivel nacional.

El estallido social, la pandemia y una débil situación económica, principalmente, han sido los factores que han llevado a que un importante número de chilenos comiencen a desarrollar negocios propios. Así lo demostró la sexta encuesta de emprendimiento elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cual señala que hoy existen casi 2 millones de emprendedores. Pero gran parte de estas nuevas apuestas se han sumado a la tendencia de la sustentabilidad, es decir, se han diseñado para generar hábitos de consumo consciente y cambios culturales en pro del cuidado del entorno para enfrentar los efectos de la crisis climática.

A pocos días de una nueva celebración de esta fecha, te mostramos tres destacados casos, que dan cuenta de que el talento nacional está contribuyendo con la protección del planeta y el sano desarrollo de la humanidad gracias a los avances tecnológicos.

NanoLife: innovando con nanotecnología

Adquirir productos de limpieza a buen precio y que generen menor impacto ambiental hoy es posible. Bajo esta filosofía nació NanoLife, start-up que presentó la primera línea de artículos para el aseo del hogar creados con nanotecnología natural.

Gracias a esa rama de la ciencia dieron vida a un agente de limpieza 1.000 veces más pequeño que un grano de arena, el cual permite una penetración más efectiva en todo tipo de manchas y posibilita su concentración en formatos de recarga más compactos: las Nanorecargas. Estas son más pequeñas que la palma de la mano y contienen el producto listo para diluir en agua. De este modo, se puede obtener en menos de 5 minutos un limpiador con aromas naturales, hipoalergénico y libre de químicos nocivos. Su propuesta ha sido calificada como revolucionaria, porque combate los plásticos de un solo uso, transfiriendo ese ahorro de plástico al precio final del consumidor. Si quieres saber más acerca de su novedosa y muy útil oferta, puedes visitarlos en https://nanolife.com/

Kombuchacha: el poder de la alimentación saludable

Desde el sur de Chile nació Kombuchacha, una bebida 100% natural y fermentada que María Prieto creó para darle una mejor alimentación a sus hijas. Con el tiempo, lo que partió como un sueño, ha crecido hasta situarse como una compañía líder del mercado, siendo la primera kombucha en Chile certificada orgánica SAG USDA y cumpliendo para ello los más altos estándares de trazabilidad, calidad e inocuidad.

Cuenta con cinco exquisitos sabores que se vinculan directamente con beneficios para el organismo. Así, el cedrón se asocia a la calma, el té verde a la reactivación, el jengibre a la vitalidad, el té negro al enfoque y el arándano a la protección. Asimismo, Kombuchacha es producida con agua pura del sur, bajo un modelo de triple impacto que genera repercusiones positivas en términos ambientales, económicos y sociales. Puedes conocer más en https://www.kombuchacha.cl/

I Am Not Plastic: parece plástico, pero es 100% compostable

Según Naciones Unidas el mundo produce 430 millones de toneladas métricas de plástico al año, número que se triplicaría de aquí al 2060. Sólo en 2021, de hecho, se generaron 139 millones de toneladas métricas de residuos plásticos de un solo uso. Combatir este problema hoy es una prioridad y Chile no es la excepción. Con este fin nació I Am Not Plastic, emprendimiento nacional que desarrolla productos que mantienen la comodidad y funcionalidad de este material, pero que son 100% compostables.

Sus novedosas opciones de film adherente, bolsas de basura y multiuso con cierre hermético, bombillas y bolsas para desechos de mascotas, entre otras, se biodegradan en 180 días al ser sometidos a un proceso de compostaje. Además de la línea diseñada para el hogar, cuentan con soluciones para las empresas que en su operación utilizan cientos de miles de toneladas de plástico y quieren restarse de eso. Es el caso del stretch film, ampliamente usado para embalaje, las bolsas de vacío y mangas pasteleras, que son clave en la industria alimentaria, y nuevos tipos de bombillas, en momentos donde la ley prohibió el uso de las plásticas. Puedes descubrir más de su propuesta en www.iamnotplastic.cl