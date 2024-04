“Es uno de los premios más significativos de mi carrera, ha sido muy emocionante y me llena de orgullo recibir todo este cariño por parte de los músicos de mi país. Yo siempre lo he dicho, con todo respeto, que sí me siento profeta en mi tierra por el reconocimiento que siempre me ha dado Chile, con el cariño y apoyo del público y la consideración de los medios de comunicación, las radios, la crítica y de mis colegas contemporáneos y nuevos artistas que me lo han hecho saber” dice Myriam Hernández tras la ceremonia de distinción organizada la noche del lunes por la SCD en Santiago.

Myriam recibió el galardón como Figura Fundamental de la Música Chilena por parte de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, de manos de Rodrigo Osorio Presidente de la SCD. Un evento que contó con las presentaciones en vivo de Quique Neira con una emotiva versión en reggae de ‘Se me fue’, Nicole interpretando ‘El hombre que yo amo’ acompañada en piano Valentín Trujillo y con la voz Shirel para ‘Ay amor’, además Mon Laferte apareció haciendo ‘Huele a Peligro’ en formato de video realizado por Camila Grandi. También se hicieron presentes en saludos Paul Anka, que recordó el dueto entre ambos, y de la exitosa Karol G como una declarada admiradora.

«De todas las cualidades y logros que tiene Myriam, quizá el más importante es haber llegado al corazón de la gente, haber entrado en sus casas y hacerse parte de sus vidas» dijo al entregar el reconocimiento el presidente de SCD, Rodrigo Osorio.



El evento contó con la presencia de la Ministra de las Culturas Carolina Arredondo, mientras que entre el público presente aplaudían los tres integrantes de Lucybell, el cantante tropical Américo, la cantautora Francisca Valenzuela, Gepe, Ginette Acevedo, Consuelo Schuster, Karla Grunewaldt y Denisse Malebrán entre otros invitados al homenaje a la cantante.

Myriam Hernández se encuentra presentando su nuevo álbum ‘Tauro’ (2024) y próximamente presentará su espectáculo ‘Invencible’ en Quito, Ecuador, República Dominicana, España, Francia, Italia y el sábado 24 de agosto estará en el Movistar Arena en Santiago (entradas en Puntoticket) además de giras programadas en ciudades de Estados Unidos, Colombia, Perú y Panamá.

