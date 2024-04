Un ácido mensaje compartió el cantante Alberto Plaza tras el crimen de los tres carabineros en la comuna de Cañete.

Con evidente molestia, el artista apuntó a quienes “elevaron” la figura del “perro matapacos” durante el estallido social y que, según él, ahora estarían lamentando el triple homicidio que remece a la institución policial.

“Las ‘condolencias’ de los mismos que elevaron al perro matapacos a categoría de ídolo, hacen aún más doloroso el ataque sufrido por los carabineros”, escribió Plaza en su cuenta de X.

Asimismo, agregó que “sabemos que no la tienen pero, por favor, consíganse un poco de vergüenza”.

Como era de suponer, las respuestas no se hicieron esperar. Mientras que algunos usuarios le dieron la razón, otros derechamente lo criticaron.

“Me llama la atención que bajo la lógica de la derecha el perro Matapacos debilitó la institución de carabineros, pero no el Pacogate, ni los funcionarios que violaron los derechos humanos de los ciudadanos, ni los diputados y senadores que se retiran de las mesas de seguridad”, apuntó @Camergo87.

“El perro MATAPACOS fue un perrito que acompaño a los estudiantes en sus protestas para luchar por una educación gratuita y de calidad, carabineros no tenía culpa sino el alto mando que ordenó proceder de forma violenta contra estudiantes. Dejen de mentir”, escribió @eltamio.

“Aún no entiende el estallido social, menos va a entender al perro matapacos. Desde la ignorancia, hablas estupideces”, “Totalmente de acuerdo contigo Alberto. Dan ganas vomitivas al ver la hipocresía de los funcionarios de este gobierno”, “Las condolencias claro que se dan, nadie se puede alegrar por esto que pasó, pero tampoco elevemos al nivel de santos a los carabineros, porque algunos se exceden” y “Separe los contextos, Alberto. No sé cuál fue la motivación de quienes mataron a estos carabineros, pero la mayoría de las personas no querría que esto ocurriera. El perro matapacos se levantó por un contexto de represión y uso excesivo de fuerza por parte de carabineros”, fueron otras reflexiones que generó el mensaje del cantante.

/psg