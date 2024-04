Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton celebran este lunes 29 de abril un aniversario tan especial como agridulce. Los príncipes de Gales contrajeron matrimonio en una emotiva ceremonia hace justo 13 años, una fecha que han querido celebrar haciendo pública una fotografía inédita de su boda.

Mientras la nuera del rey Carlos III sigue en pleno proceso de recuperación de su cáncer, la cuenta oficial de los príncipes de Gales en Instagram ha compartido una imagen en blanco y negro hasta ahora nunca vista del día en que se convirtieron en marido y mujer.

Los entonces duques de Cambridge aparecen de pie y ligeramente ladeados, mirando a cámara sonrientes mientras Guillermo agarra cariñosamente a Kate por la cintura desde detrás de ella. “Hoy hace 13 años” es el escueto mensaje que acompaña a la instantánea.

La autora de esa foto tomada el 29 de abril de 2011 es Millie Pilkington, la misma fotógrafa que se encargó de capturar el momento con el que Buckingham anunció la vuelta del rey Carlos a la vida pública. “No puedo creer que hace casi exactamente 13 años que tomé este retrato. Estoy muy emocionada y me siento honrada de que deseen compartirlo”, ha escrito la artista en su cuenta de Instagram, donde les ha deseado a Guillermo y Kate “el aniversario de bodas más feliz”.

Unidos en la adversidad

La princesa Kate está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Tras ser diagnosticada de un cáncer, la esposa del príncipe Guillermo permanece apartada de la vida pública y ha logrado la privacidad que pidió a los medios al anunciar al mundo su enfermedad.

En este proceso, su marido está siendo un importante apoyo, tal y como confesaba ella misma en el vídeo en el que desvelaba que padecía cáncer. “Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad”, expresó. “Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, agregaba Kate.

Wishing The Prince and Princess of Wales a very happy wedding anniversary today!

Their Royal Highnesses were married here in the Abbey #onthisday in 2011. pic.twitter.com/qE4Xx0MDkH

— Westminster Abbey (@wabbey) April 29, 2024