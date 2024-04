No puedo abstraerme de lo grave de la situación acontecida en el asesinato de los Carabineros, que fiel a sus convicciones de proteger la vida de todos nosotros, entregaron su propia vida, por proteger a todos los ciudadanos de este país, donde un grupo de jóvenes jugando a la revolución han destruido toda las instituciones, cuando querían refundar a Carabineros, eliminar el Senado, quitar atribuciones a las FFAA, limitar las libertades, proteger a terroristas minimizando sus actuaciones.

Estamos todos consternados por el ensañamiento contra Carabineros, desde quienes los insultaban en las calles, los escupían, usaban polera “perro matapacos” y hoy ostentan cargos de poder y lloran, se visten de luto, ponen caras de acongojados, van a dar pésame con un cinismo, con una hipocresía que es patológica, pero no se confunda, sus convicciones no se han alterado en nada, siguen siendo los mismos de siempre con su odio y resentimiento que no pueden disimular.

Nuestra nación está de luto, está de duelo, hay muchas voces que se están escuchando, implorando un “basta ya”, “ hasta cuando”, la memoria es muy frágil, y quienes gobiernan hoy son los que fueron horadando a Carabineros, preparando el camino en quitarles atribuciones, y destruyendo a este gran país por quienes fueron instigadores del odio y la venganza ideológica, por qué fueron capturados por ideologías nefastas desde su juventud.

En el ámbito previsional, tenemos que señalar que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que fue el mayor y más grande aporte de un gobierno, y me refiero a uno de los principales legados del Presidente Sebastián Piñera (Q.E.P.D.) ya lleva más de 2 años, en beneficio de los adultos mayores, con cargo a impuestos generales, es algo que se valora mucho y se agradece. Sin embargo, también debemos recordar que este gobierno de Boric, que en campaña anunciaba que subiría la PGU a $ 250.000, puso muchas trabas para pagarles a los adultos mayores que, reuniendo los requisitos, éstas eran negadas, hasta que, a petición de la oposición, se realizó una ley corta, para ir incorporando a más personas. Es decir, no les interesaba ayudar a los pensionados porque era obra del gobierno anterior. La ideología primero y no las personas.

Después de dos años de gobierno, hoy están desesperados porque le aprueben una reforma previsional, que va en contra de todos los que quieren mejorar las pensiones y que el 6% adicional, de cargo del empleador, vaya a la cuenta individual de cotización obligatoria. Basta de gobernar para una minoría radical, basta de destruir las instituciones, basta de palabrerías y que termine pronto esta pesadilla y retomar la senda de la sensatez, del crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com