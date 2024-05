Fuertes repercusiones generó el brutal desmarque que realizó el Presidente Gabriel Boric del conocido Perro Matapacos. En una maplio sector de la izquierda no se la perdonaron.

Luego que la oposición sacara nuevamente a la mesa la recordada “mascota” del estallido social, Boric se hizo parte de la pugna simbólica y lanzó esta mañana en cadena radial: “Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel… del Perro Matapacos, como le llamaban (…) Me parece que es ofensiva, denigrante y no es la manera que yo entiendo que tiene que hacerse política”.

En el oficialismo muchos apoyaron sus dichos, otros le bajaron el perfil al tema, asegurando que parece discusión de cuarto básico. Pero, en un buen sector de la izquierda cayó como patada en la guata.

Malaimagen. Sacó un incendiario cómic titulado “Perrito apoyapacos”, protagonizado por Boric y el general de Carabineros, Ricardo Yáñez. ROSTROS DE IZQUIERDA CRITICARON A BORIC Quien quiso manifestar una feroz crítica a la postura del mandatario fue el conocido dibujante. Sacó un incendiario cómic titulado “”, protagonizado por Boric y el general de Carabineros, Ricardo Yáñez. A poco de publicada en redes sociales, la pieza acumulaba miles de reacciones. Entre quienes la compartieron está Hugo Gutiérrez, exdiputado del Partido Comunista, colectividad que es parte del gobierno. “¡Cómo cambian los tiempos! Y quedó en el recuerdo ‘Refundar Carabineros ahora’”, disparó. Desde la izquierda más dura, también lanzó su palo el excandidato presidencial Eduardo Artés (PC-AP): “¡Malaimagen como siempre acertando! Saludos y apoyo merecido”.