El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la Conferencia del Día Mundial de Libertad de Prensa. Durante su discurso, el Mandatario fue interrumpido por dos de los asistentes, quienes pidieron justicia por Francisca Sandoval, periodista que falleció durante una marcha del día del trabajador de 2022.

Dichos asistentes, que estaban acreditados para participar de la ceremonia y son parte de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), levantaron un lienzo con el nombre de la reportera que trabajaba para el medio Señal 3 de la Victoria.

Junto con ello, una de las personas increpó al Presidente. “En una marcha en pleno centro de Santiago, donde nueve personas dispararon (…) Carabineros de Chile no actuó, el Ministerio del Interior que es parte de la querella no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada y nos están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa. Es una burla señor Presidente”, dijo.

El Mandatario, quien subió el tono, respondió: “No es una burla señor. Acá venimos a defender a la libertad de prensa y de hecho acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y comunicadora de Señal 3 de la Victoria, que falleció al recibir unas balas”.

Tras ser interrumpido otra vez, Boric siguió respondiendo: “Le pido por favor, que nos permita continuar con esto porque Francisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos que defender. Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo (…) yo he estado con su familia, he estado con su familia permanentemente”.

“Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo en una manifestación, no por carabineros, no por carabineros. No fue asesinada por carabineros, pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia”, cerró el Presidente.

