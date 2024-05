La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las esquirlas que ha dejado la declaración del Presidente Gabriel Boric sobre el ícono del estallido social, el «Perro Matapacos».

Un símbolo, que según indicó el Mandatario, ofende y denigra a Carabineros, y que descartó haber compartido en el marco de las manifestaciones sociales.

No obstante, esto último fue rebatido por el senador Carlos Bianchi, quien aseguró que el Mandatario, como diputado por Magallanes, lucía una foto del perro callejero en su computador. Consultada por ello, la secretaria de Estado afirmó que «desconozco el sticker» y relevó que «el fondo de lo que el presiente Gabriel Boric ha señalado, es que más allá de que él no ha festinado y no corresponde evidentemente festinar con el llamado a violentar a nadie en ningún contexto, es que la seguridad hay que abordarla en serio».

Dicho eso, Vallejo aseguró que «con los hechos nuestro Gobierno, en los dos años que va de Gobierno, hemos dado cuenta del compromiso mediante la transferencia de recursos, mediante más de 50 proyectos de ley en materia de seguridad que hemos logrado despachar en dos años y mediante una política de Estado coordinada para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado».

«Eso es lo relevante», insistió, «cómo vamos dando garantías que el Estado de derecho funciona y para que un Estado de derecho funcione, evidentemente que los distintos poderes del Estado y los distintas instituciones dependientes de los poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo y nuestras policías, tienen que tener todos los recursos que el Estado de derecho les otorga para poder enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y los distintos tipos de delitos que están amenazando la sana convivencia de nuestro país».

/psg