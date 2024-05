Cinco horas después de desmentir la pelea, Spears mostró su tobillo hinchado en un par de videos y lanzó acusaciones contra su madre, Lynne Spears. “¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera, antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente, no me importa, lo diré!!!”, escribió en sus redes sociales.

