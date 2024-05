«Estoy bien… Bien alimentado», escribió Mauricio Pinilla este miércoles las historias de su Instagram junto a un emoticón de risa. «Estás lindo… Sobre todo del corazón. Tus niños te aman», le señaló su ex esposa en la red social, Gissella Gallardo. Porque el ex futbolista de 40 años viene recibiendo una serie de frases y elucubraciones sobre su actual aspecto físico. Apuntan a que está más gordo, o hinchado, a pesar de las compañas que se han venido repitiendo desde hace años alertando que sobre los cuerpos ajenos no se opina.

Los comentarios se alimentaron más luego de que Chilevisión emitió un adelanto del próximo capítulo de Podemos Hablar, protagonizado por Pinilla y Gallardo y donde se hace notorio el cambio del ex jugador. Por su supuesto que los internautas también han derrochado hipótesis sobre las causas del actual aspecto del ex Seleccionado que en el último par de años ha enfrentado dificultades de todo tipo y crisis de salud mental que lo llevaron a internarse en más de una ocasión.

