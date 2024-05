Pese a la presión por alcanzar un acuerdo y dar una señal de unidad, al interior de las directivas de Chile Vamos concuerdan en una cosa: aún faltan tres meses para la inscripción de candidatos, por lo que no se deben apurar definiciones.

La razón, es que aún hay muchos rostros fuertes y ex ministros del ex Presidente Sebastián Piñera que no se deciden a competir, y se debe darles tiempo. En los partidos del sector ha tomado fuerza la idea de que es preferible demorarse más en la definición, pero llegar con un nombre fuerte, especialmente, en las comunas en manos de la izquierda.

De hecho, con la definición tomada en Santiago, con Mario Desbordes, y en Providencia, con Jaime Bellolio, dos comunas que eran relevantes para Evelyn Matthei, la idea de las directivas es volver ahora por los otros nombres pendientes.

En el sector dicen que ya hay conversaciones y varios esperan que, en cuanto se acerque el plazo de inscripción, con resultados de encuestas internas en mano, el escenario se despejará.

Sin embargo, otros sostienen que el panorama es complejo, y que las figuras del sector han hecho esperar demasiado tiempo porque sólo buscarían ir en «zonas seguras», donde tengan altas posibilidades de triunfar. Casi todos los nombres que se barajan son de RN.

Sebastián Sichel y la insistencia en RN

Uno de los rostros que tuvo más protagonismo en los últimos dos meses en el transcurso de la negociación por las municipales fue el del ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Desde el inicio de las negociaciones, sectores de RN comenzaron a promocionar la figura del ex presidenciable de Chile Vamos como un posible candidato independiente a alcalde por alguna de las comunas emblemáticas en el país. Si bien se pensó en proponerlo para Valparaíso, hoy en en manos del ex Frente Amplio Jorge Sharp, finalmente tomó fuerza como carta para Santiago.

Sichel tenía ganas, pero quería ser el candidato único del sector. Finalmente desde RN decidieron decantarse por la carta del ex diputado y ex ministro de Defensa, Mario Desbordes.

Al interior de RN algunos militantes han continuado planteando que Sichel sea levantado como candidato en otra comuna.

En el sector hay conciencia que tras lo sucedido en Santiago la relación entre Sichel y Chile Vamos quedó algo dañada. Sin embargo, algunos cercanos al ex ministro han vuelto a la carga para intentar convencerlo de competir.

Una opción que se ha puesto sobre la mesa, dicen en RN, y que en la semana se le planteó, es que levantara una candidatura por Ñuñoa. Sin embargo, no ha habido una respuesta concreta por parte de Sichel.

Otra opción que algunos miran con interés en RN, es volver a entusiasmarlo con Valparaíso. Al interior del partido señalan que en algún momento el ex presidenciable estuvo convencido de esa idea.

El caso de los Monckeberg

Otros dos nombres que sonaron con fuerza en la primera fase de negociaciones son los del ex ministro del Trabajo del segundo gobierno de Piñera, Nicolás Monckeberg y el ex ministro de Segpres, de Desarrollo Social y de Vivienda, Cristián Monckeberg.

Ambos sonaron como precandidatos por RN para unas eventuales primarias en Providencia junto al candidato de la UDI Jaime Bellolio, opción que en la interna de RN señalaban que interesaba de especial forma al ex ministro del Trabajo. Sin embargo, desde RN decidieron finalmente no inscribir a ninguno de los dos a dichos comicios, para dejar libre la pista a la carta de la UDI, por lo cual ambos se quedaron sin comuna.

Desde RN han señalado que se le propuso a Nicolás Monckeberg que fuera de candidato por Ñuñoa, pero que éste desistió de esta opción, aunque se señala que el ex titular de Trabajo todavía está dispuesto a ir de candidato por alguna comuna de la Región Metropolitana, por lo que las conversaciones siguen abiertas.

Por otro lado, Cristián Monckeberg, dicen en RN, se encuentra en una situación distinta. Desde marzo que en RN habían considerado seriamente llevarlo como candidato por Ñuñoa, ya que había sido concejal en dicha comuna.

Sin embargo al interior de RN han señalado que debido a que el lunes fue padre, junto a la senadora Paulina Nuñez, es muy probable que prefiera priorizar el tiempo con su familia y que desista de ir de candidato para octubre.

Cecilia Pérez: opción para Recoleta

Una ex ministra que todavía podría ser carta para las municipales es Cecilia Pérez.

La ex titular de Deporte en marzo ya había sido apuntada como la “heredera natural” de Rodolfo Carter en La Florida, por lo cual su candidatura a primarias se consideraba algo casi seguro en la coalición.

Sin embargo, en la trastienda de la inscripción de primarias de Chile Vamos, una de las sorpresas fue que la actual miembro del directorio de Azul Azul decidió no ir.

En dicha ocasión la secretaria general de RN Andrea Balladares salió a señalar que “nos dijo que si el partido necesitaba de su liderazgo podíamos contar con ella. Ayer estuvo disponible también para ser candidata, pero la verdad es que, en la conversación con los distintos partidos, la misma ex ministra decidió no seguir adelante con esa posible candidatura”.

En RN aún no han querido dejar caer la opción de que Pérez esté en la papeleta de octubre. Sin embargo, no se ha definido una comuna en donde competirá. Según comentan en el partido, también se planteó su carta como posibilidad para Ñuñoa, pero dicha opción fue desechada. Actualmente se considera que podría ir por Recoleta, para competir contra el concejal elegido por Daniel Jadue, Fares Jadue.

Sin embargo, en RN aseguran que esa decisión depende de cómo se den las negociaciones de Chile Vamos con Republicanos, puesto que desde esta última tienda ya levantaron la candidatura de la secretaria general Ruth Hurtado.

Delgado afuera y Galli en búsqueda en la RM

Para cerrar la lista, están el ex titular de Interior, Rodrigo Delgado, y el ex subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli.

Rodrigo Delgado había sido sondeado como carta para Santiago desde la UDI. También para Maipú. Incluso la misma secretaria general del partido, María José Hoffman, declaró en su minuto que a la directiva le parecía “muy buena idea” que Delgado fuera a competir contra Tomás Vodanovic, considerada tal vez la competición más desafiante para la oposición debido a los niveles de aprobación de ese alcalde.

Sin embargo, fue el mismo Delgado quien en una entrevista con La Tercera señaló que “he notificado al partido de que por lo menos en esta elección municipal mi nombre no va a estar en la papeleta”.

Por otra parte, en el caso de Galli, el ex subsecretario había manifestado en marzo que estaba “disponible” para ir de candidato en las elecciones municipales de octubre.

En RN, su partido, están evaluando comunas en donde pueda competir contra un alcalde del oficialismo. En un inicio se había planteado que podría ser por La Cisterna, pero actualmente también se considera una comuna vecina a está: San Miguel.

