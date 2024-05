Esta tarde, la ministra de Salud, Ximena Aguilera abordó la ley corta de isapres que fue despachada por la comisión mixta al Senado el miércoles pasado y que espera ahora ser votado en sala en la Cámara Alta el próximo lunes.

Consultada sobre la posibilidad de que parlamentarios del oficialismo rechacen el proyecto -ayer jueves el senador Juan Luis Castro (PS) indicó que estaba en “reflexión” sobre su voto- la ministra indicó que “vamos a seguir trabajando en explicar las implicancias” de la ley corta para así poder difundir en qué se traduce para el sistema de salud y poder así alinear votos.

“Nosotros vamos a apelar a la mayor difusión”, añadió, indicando a su vez que desde el Ejecutivo estaban “satisfechos del nivel de acuerdo al cual se llegó, ciertamente con un acuerdo todas las posiciones ceden (…) lo que se quiere es seguir avanzando”, expresó.

Junto con esto, expresó que tras la votación que tuvo en la comisión mixta, en donde se logró “un acuerdo mayoritario, en la mayor parte de las votaciones” esperan del Ejecutivo que “efectivamente que haya una acogida por parte de las mismas bancadas” para su votación en las cámaras el próximo lunes.

“Nosotros logramos un acuerdo en la comisión mixta, un acuerdo mayoritario, en la mayor parte de las votaciones tuvimos los 10 votos de los 10 representantes que concurrieron a dicha comisión, y ciertamente hubo dos aspectos en donde no hubo un voto de consenso, que es justamente los años de plazo que ampliamos de 10 a 13 años, y en la modalidad de cobertura complementaria que se votó junto con el Índice de Costo de la Salud (ICSA), que se solicitó que se prorrogara la mecánica de cálculo, no así la cifra, durante un periodo o mientras nosotros no cambiemos la normativa”, detalló.

No obstante sobre este punto, la ministra recordó que ya como gobierno habían planteado que era necesario cambiar la normativa de dicho índice, “y por lo tanto nos vamos a apurar en hacer esa modificación de manera de que se prorrogue el menor tiempo posible esa mecánica de cálculo”.

Entre los elementos que destaca de la ley corta, la ministra detalló que con este proyecto se autoriza al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a que pueda licitar seguros financieros complementarios con seguros privados para mejorar la cobertura financiera en el uso de prestadores privados.

“Es decir, que las personas que hoy día cotizan en Fonasa, los cotizantes B, C y D, puedan optar voluntariamente a tener un seguro financiero complementario y con ello usar los establecimientos privados, pero con una mayor protección financiera que complementa la estrategia de este gobierno del Copago Cero”.

/psg