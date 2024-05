El padsado 9 de mayo, hace exactamente una semana, llegó a varios países de Latinoamérica “El Planeta de los Simios: Nuevo Reino”, una nueva entrega de una de las sagas más longevas y respetadas dentro del cine.

Desde su reinició en 2011 a cargo de Rupert Wyatt y posteriormente de Matt Reeves, esta serie de filmes han tenido un gran recibimiento del parte del público, reviviendo el interés de la distopia que vio la luz en 1968 donde el hombre ha dejado de ser la especie reinante en la Tierra para cederle el lugar a los primates.

Tras cinco películas muy exitosas estrenadas entre los años 60′s y 70′s, la llegada del nuevo milenio trajo consigo una reinvención de la cinta original de la mano de nada menos que Tim Burton, director y productor recordado al día de hoy por cintas como “El Joven Manos de Tijera”, “El Cadáver de la Novia” y “El Extraño Mundo de Jack” (donde sólo fue productor).

A pesar del gran historial de éxitos de Burton, su visión de “El Planeta de los Simios” fue vapuleada por la crítica e incluso por colegas cineastas, como fue el caso de nada menos que James Cameron, uno de los directores más respetados de la industria fílmica.

Cameron, conocido por ser el arquitecto del universo “Terminator”, ha expresado su admiración por la saga de “El Planeta de los Simios”, de hecho, estuvo cerca de encargarse de un reboot de la misma.

A lo largo de los años, esta conexión se ha mantenido, aunque de manera tangencial, a través de colaboraciones con Rick Jaffa y Amanda Silver, guionistas de las nuevas entregas de “El Planeta de los Simios,” quienes también trabajaron con Cameron en “Avatar: El Camino del Agua”. Ambas franquicias comparten la misma casa de efectos especiales, Wētā FX, y el estudio, 20th Century.

Sin tapujos, Cameron consideró a Tim Burton como una mal elección de director para el proyecto, asegurando que esta decisión resultó en la peor entrega de la franquicia.

“Les salió, creo yo, posiblemente la película más atroz que podían tener sobre ese tema porque se equivocaron de director. Es la única película de Tim Burton que no me gusta”, compartió Cameron en el año 2006 al medio Ain’t it Cool.

Como se mencionó anteriormente, Cameron ya tenía pensado trabajar en una nueva versión de “El Planeta de los Simios”, donde además, colaboraría con Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, este proyecto no prosperó debido a desacuerdos con los ejecutivos de estudio.

El público tampoco disfrutó mucho de la versión de Burton, situación que el mismo director aceptó y aseguró que “preferiría tirarse por la ventana” que volver a encargarse de una secuela de este desastre cinematográfico.

Mark Wahlberg, protagonista de la cinta, defendió a Burton asegurando que no lo dejaron trabajar a sus anchas Mark Wahlberg, protagonista de la cinta, defendió a Burton asegurando que no lo dejaron trabajar a sus anchas

Pero mientras James descargaba toda su ira contra Tim, Mark Wahlberg, protagonista del filme que llegó en 2001, aseguró que la culpa del fracaso de esta versión no fue culpa de Burton, sino de la producción que no dejó trabajar al director a sus anchas.

“No tenían listo el guion. Tenían una ventana de lanzamiento antes de que se hubiera rodado nada. Estaban empujándolo y empujándolo en la dirección equivocada. Tienes que dejar que Tim haga lo suyo”, aseguró el actor.

Aunque la taquilla hizo que el proyecto de Burton terminara siendo rentable con una recaudación a nivel global de casi USD 365 millones de dólares, Fox tomó muy en serio las críticas hacia la cinta y abandonó la franquicia durante diez años. Para suerte de todos los involucrados, el remake de 2011 no sólo cumplió las expectativas, sino que atrajo nuevos fanáticos a este universo que ha sido una pieza clave dentro del cine de ciencia ficción.

