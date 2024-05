«¿Es verdad que una vez el ‘Mago’ Jiménez te pegó un combo?», le preguntaron a Mauricio Pinilla en Podemos Hablar sobre una de las leyendas de la farándula, relacionada con el escándalo denominado «El Rey León».

En junio de 2007 Pinilla y Gissella Gallardo pasaban por un break en su relación. Ya tenían a su primera hija y, durante el fin de semana en que bautizaron a su guagua, Pinilla llegó tarde a la iglesia. La prensa del corazón supo que había estado con Coté López, que ya era novia del también crack del fútbol Luis Jiménez, con quien se casó y también formó familia.

López pidió ayuda a su amiga Daniela Aránguiz, quien aseguró que ambas habían reunido para ver la película de dibujo animados El Rey León. Pero pronto López y Pinilla reconocieron a través de conferencias de prensa que sí pasaron la noche juntos.

En Podemos Hablar estuvieron juntos Pinilla y Gallardo, quienes se separaron y ahora son «como hermanos», y recordaron:

Gissella Gallardo: «Yo nunca entendí por qué asociaron tanto de que él me había sido infiel a mí, si yo vivía en mi departamento con la Agustina, él vivía en su departamento. Era ilógico que me fuera infiel en mi departamento, yo viviendo ahí… Son tonteras, está recontra superado»

Mauricio Pinilla: «Sí hemos hablado, está sanado el tema»

Gallardo: «Con la Cote también… Se dio que, cuando vivíamos en Chicureo, entrenaban sus hijos con nuestros hijos. Ahí nos juntábamos, nos saludábamos con respeto. Su hija te mueres lo buena que es para el fútbol. Se pasó. Nosotros llevábamos al Mauro, y siempre buena onda, respetuosa. El es un caballero, ella una señora, una dama, preciosa, entonces…»

Jaime Figueroa, panelista de Podemos Hablar, refiriéndose a notas de prensa del año 2008: «¿Pero es verdad que una vez el ‘Mago’ Jiménez te pegó un combo?»

Mauricio Pinilla: «No. Fue una turba… Aparecieron de todos lados, así que tuve que recular y arranqué nomás. Arranqué del lugar. Era lo que menos me merecía en ese momento»

Julio César Rodríguez: «El andaba con familia, amigos, y tú tuviste que…»

Pinilla: «No era el momento de quedarse… Siempre andábamos con amigos pero, para evitar problemas, nos retiramos del lugar… Hemos hablado. De vez en cuando un mensaje, pero en súper buena onda, por temas solidarios de repente, ayudamos a algunas campaña que han hecho»

Rodríguez: «¿Y cuando chicos eran amigos ustedes?

Pinilla: «Eramos compañeros. Jugamos en las sub 15, sub 17, sub 20… Nos conocíamos harto».