A pesar de que en Chile la fecha oficial fue el pasado 10 de mayo, fue ayer domingo donde se realizan la celebración siguiendo la costumbre del segundo domingo de mayo para saludar a las mamás.

Así fue como distintos artistas, actores, actrices, deportistas, modelos y figuras de televisión han aprovechado este día para manifestar su cariño y admiración por sus respectivas madres.

A continuación te dejamos algunos de los saludos.

Cecilia Bolocco celebró el hecho de ser madre con unas fotos al lado de su hijo Máximo. “Ser madre es sin lugar a dudas la mayor bendición de mi vida! 🙏❤️ Máximo me enseñó a reír desde el corazón, me abrió el alma y me enseñó a vivir!!! A todas las mamás, y especialmente a mi madre, muy Feliz Día!!”.

Kim Kardashian

Kim Kardashian felicitó a su mamá con estas palabras y una linda foto de ambas: “¡¡¡¡Feliz día de la madre, mamá!!!!

Jennifer Lopez celebró con su mamá y sus dos hijos, los mellizos Emme y Max: “#MothersDay with my mommy and coconuts!