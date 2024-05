Cuando jóvenes adolescentes y rebeldes decidieron convencernos que traían la varita mágica para dar respuesta a todos los “males de nuestro país”, sin importarles que no estaban ni lo están hoy, preparados ni con los conocimientos mínimos, como para experimentar tomar las riendas del país, si sólo eran aprendices del juego universitario incluyendo carretes y más, hoy un 70% los rechaza.

Hay que ser muy cara de palo, para mentir descaradamente, para insultar y denostar a los antecesores, o creer que se las saben todas, sin haber enviado un curriculum a una empresa para postular a un trabajo, porque esa palabra no la conocen, por lo mismo, carecen de conocimientos para ejercer ministerios o mandatos que no requieren juventud sino principalmente responsabilidad, sabiduría y vivir la realidad y no jugar al juego de la ideología fracasada y con mayor cantidad de muertos por el mundo.

Cuando estos niños, siguen jugando a gobernar, hoy piden que no les “nieguen la sal y el agua”, parece que no solo no conocen la realidad del país, sino que además tienen una amnesia galopante que les impide recordar lo obstruistas que fueron, contra todo lo que significara mejorar las pensiones, tener mejores herramientas para enfrentar el terrorismo, limitar el ingreso de inmigrantes y delincuentes, hoy acusan de lo que ellos promocionaron y que fueron a las calles a quemarlo todo y contratar al lumpen, como lo dijo Boric en su video, hoy el negar al “perro matapacos” que era denigrar a Carabineros, es reírse de los que creyeron que estos jóvenes tenían convicciones y las mentiras cansan, agotan y les está pasando la cuenta.

La tecnología, los tuiters, los whasApp, les recuerda lo que dijeron groseramente de otros, y sus frases de querer refundar a Carabineros, entre otras, hoy no podrían gobernar sin la protección de la institución que querían disolver, o la frase contra el gobierno del Presidente Sebastián Piñera (Q.E.P.D.) como “el peor gobierno de la historia” como dijo la ministra comunista Vallejo, hoy esa frase, les azota en la cara y ese título ya les pertenece y se lo ganaron hace rato.

Ministra comunista Jara, insiste en la reforma previsional, quitándole el 6% adicional a los trabajadores, que será de cargo del empleador, sin tomar en cuenta que las personas dijeron No, también dijeron No al impuesto al trabajo y dijeron No a un fondo solidario o mejor dicho al sistema añejo de Reparto, fracasado en todas partes del mundo, dijeron No a todo acto refundacional, y están diciendo No al apoyo de este gobierno que se está cayendo a pedazos por su propia incompetencia, inexperiencia y falta de realidad.

Margot Guerrero Bruner

